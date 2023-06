Revelan transa: venden víveres donados para Turquía

/ Un paquete de papel higiénico donado para Turquía terminó a la venta en un mercado de la Ciudad de México

CDMX.- ¿Llegarán las despensas a Turquía?, fue la incógnita que provocó la investigación y, para resolverla, la tecnología fue la respuesta.

La periodista Pamela Cerdeira rastreó un paquete de papel de baño y una bolsa de arroz que, según el Gobierno de la CDMX, llegarían junto con otras donaciones hasta Turquía para apoyar a las miles de víctimas de los terremotos de febrero pasado.

La forma de lograrlo fue a través de los llamados Airtag, pequeños botones de la empresa Apple cuya venta inició en abril de 2021.

A través de su celular, la periodista descubrió que, en realidad, una bolsa de arroz que entregó en un centro de acopio terminó en una escuela y un paquete de papel de baño fue detectado en un mercado en la Colonia Tacuba.

En mayo pasado, ahí estaban, muy lejos de Turquía.

¿Cómo surge la idea de usar esta tecnología?

Me pregunté, ¿llegarán?, fue la primera pregunta. Después, ¿cómo podemos rastrearlo? y ¿qué aditamentos tecnológicos son los que me pueden ayudar?

La primera opción era un GPS con una tarjeta SIM, pero ese era un tema, porque si eventualmente sí llegaba a Turquía, que era lo que yo esperaba, que llegara, pues que la tarjeta SIM fuera a servir, fuera a seguir emitiendo señal, pero sobre todo el tema de la batería, ese era el principal problema que resolver.

Así que acudí con un amigo ingeniero brillante, fue el que me sugirió usar un Airtag, la batería le dura más de un año, y si hay un dispositivo Apple cerca, te va a mandar señal. Busqué mis Airtag, los puse en los objetos, volví a sellar la bolsa de arroz y los pusimos en el centro de acopio.

¿Por qué un papel de baño y un arroz?

La verdad es que en lo que pensaba era que pudiera esconder bien el Airtag, otras opciones hubieran sido una chamarra, pero por el tiempo en que se me ocurrió, y tenía que ir y llevarlo, la chamarra implicaba encontrarla, descoserla, esconder el Airtag, volverla a coser, entonces era lo más sencillo.

¿Es la primera vez que utilizas este tipo de tecnología para un tema periodístico?

Me apasiona el uso de la tecnología para investigar o saber cosas; desarrollé la pasada elección presidencial un sitio que se llama Voto ciego, no es una investigación, pero es el uso de tecnología para promover un tema y que la gente se interese por conocer las propuestas de candidatos.

En este caso, en el que fue usar la tecnología para realizar una investigación, sí es la primera vez que lo hago así, me ha parecido apasionante y emocionante.

¿El Gobierno de la CDMX ya te solicitó evidencias para investigar?

No me han pedido nada, primero había dicho Martí Batres (Secretario de Gobierno capitalino) que no me podía decir que iban a hacer una investigación; hoy (ayer) ya dijo que se lo va a mandar a la Contraloría.

Le pedí ayuda para tratar de obtener el Airtag, porque todo parece indicar que está dentro de una instalación que parece ser una escuela, me contestó que ya dije que se va a mandar a la Contraloría y se hará una investigación.

¿Qué esperas que ocurra?

Me gustaría muchísimo que hubiera una investigación a fondo, que nos explicaran qué fue lo que pasó, si esto pasó con dos víveres, me imagino que eso pasó con la mayoría de ellos.

Esto deja una ventana abierta, que tiene que ver no sólo con víveres, sino con las personas, por lo menos en el caso del papel de baño, que las vendieron, ahí se abre una investigación.

Quien lo compró me dijo que lo había comprado a personas de servicios públicos, que son los que quitan a vendedores ambulantes sus cosas en operativos; se las quitan y devuelven sólo la mitad y las otras las venden, y esas son las que estaban vendiendo ese papel.

Como ciudadana exigiría una investigación, como periodista mi trabajo llega hasta aquí.