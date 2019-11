Revertirán disminución de salario a senadores

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados revertirá la reducción de la dieta de los senadores.

En la Junta de Coordinación Política del Senado se informó esta mañana que, con base en una fe de erratas, se echará para atrás la medida que implicaba una reducción anual de 425 mil pesos.

"Se nos alega que no es un asunto que es tal, que va a haber una fe de erratas, así lo esperamos", explicó en entrevista el senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI.

"No tienen por qué meterse en el Senado y bajar la dieta".

A temprana hora, la senadora panista Minerva Hernández adelantó al grupo blanquiazul que el secretario de Asuntos Administrativos, Mauricio Farah, enviaría a San Lázaro un adéndum con el que se revertiría la medida.

"Es un tema que se está resolviendo ya", dijo el panista Erandi Bermúdez.

El ex senador y secretario general del PAN, Héctor Larios, afirmó que los diputados habían sido "muy rudos" con los senadores.

En su edición de este jueves, REFORMA informó que diputados federales habían reducido las remuneraciones de los senadores y por primera vez los legisladores, diputados y senadores tendrían la misma percepción: un millón 148 mil pesos al año.