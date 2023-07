Revienta Morena sesión de Comisión Permanente

Óscar Mireles / Agencia Reforma / Gatell fue señalado como el principal responsable de las políticas de salud y de las muertes que se generaron por el Covid-19

Ciudad de México.- Legisladores de Morena reventaron la sesión de la Comisión Permanente del Congreso para evitar el debate sobre la negativa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de rendir cuentas ante la Cámara de Diputados.

La semana pasada, el subsecretario plantó a los diputados de la Comisión de Salud, incluidos los de Morena, que lo citaron para que explicara la decisión de cancelar la lista de 35 Normas Oficiales para la atención de diversas enfermedades, como varios tipos de cáncer y atención de diabetes.

Además, Morena votó en contra de un dictamen de la Segunda Comisión de la Permanente, para pedir a López-Gatell un informe sobre las razones de proponer la cancelación de las 35 NOM, lo cual sería discutido en el pleno como punto de acuerdo en negativo.

Al comenzar la sesión, Kenia López Rabadán, senadora del PAN, reclamó los resultados del subsecretario de Salud López-Gatell.

Lo señaló como el principal responsable de las políticas de salud, de las muertes que se generaron por el Covid-19 y de la falta de medicamentos

"Cuando pensamos en un doctor, pensamos en vida, en salud, pero cuando pensamos en Gatell sabemos que hay muerte, sabemos que hay ineficiencia, sabemos que hay falta de conocimiento de la realidad en este país.

"Es por culpa de Gatell que casi un millón de mexicanos perdieron la vida en el Covid. Es por culpa de Gatell que hoy no hay medicamentos oncológicos, no hay quimioterapias, es por culpa de Gatell de que en este país no hay dinero para salvar la vida de los mexicanos", expuso mostrando fotos del funcionario.

Dijo que cuando hay reclamos al subsecretario por la falta de medicamentos se muestra insensible e inhumano.

"Hoy López Gatell es el rostro de la muerte, como lo es Morena y este Gobierno de López Obrador. Hoy México está al desamparo de las instituciones porque decidieron que no hubiera camas, medicinas, vacunas, retrovirales, quimioterapias, metformina, que no hubiera un sistema de salud para los mexicanos", acusó.

Afirmó que López Obrador no acudió con los diputados a la comparecencia, porque no quieren rendir cuentas.

"No asistió a darle la cara a los representantes del pueblo de México ¿saben por qué? Por algo muy elemental, no pueden, ni él ni López Obrador, no pueden justificar todo este asalto a la vida de los mexicanos".

A lo largo de la sesión hubo diversas participaciones para justificar la actuación del subsecretario y negar altas cifras de decesos por Covid.

El diputado Francisco Javier Borrego dijo que no podían culpar al subsecretario ni al presidente de cómo murió la gente.

Mencionó que él se contagió de Covid y que sobrevivió.

"No me morí porque Dios es muy grande. Si la gente murió no fue por falta de medicamentos.

"En muchos casos, varias personas por voluntad decidieron quedarse en sus hogares y no es culpa de mi presidente", justificó.

Antes de reventar la sesión para no hablar de la ausencia de López Gatell en la Cámara de Diputados, la diputada de Morena Judith Tanori aseguró que el subsecretario es un médico brillante.

Resaltó que ha promovido la prevención en la salud de los mexicanos y ha luchado contra la corrupción en el sector salud

"Ha sido uno de pilares para la recuperación del sector salud desmantelados por gobiernos anteriores

"Es un extraordinario mexicano, honesto y sensible, que ha estado al servicio del pueblo, un experto epidemiólogo. La historia reconocerá su desempeño", aseguró.

El diputado de Tabasco Rosendo Medina pidió la rectificación de quórum, mientras los morenistas dejaban el Pleno.

Al final, solo había 12 legisladores y el presidente en turno de la Mesa, Santiago Creel, debió levantar la sesión y citar al Pleno el próximo martes.

Durante la sesión de este día se presentaron dictámenes de cuatro puntos de acuerdo en diversos temas, pero la discusión se centró sobre la política de salud del Gobierno mexicano y las responsabilidades de López-Gatell en la pandemia.