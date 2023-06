Revira Adán Augusto a Marko Cortés: no somos iguales

Aguascalientes.- Adán Augusto López le contestó al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que a él no lo señalaron por lucrar con los permisos de casino, como sí ocurrió con "miembros distinguidos de su partido".

Lo anterior, luego de que el dirigente panista lo retó a esclarecer de dónde salen los recursos para pagar sus espectaculares y bardas, así como los 200 pesos entregados a personas que acudieron a su mitin en lunes pasado en Guadalajara, Jalisco.

En conferencia en Aguascalientes, en dónde estuvo acompañado por sus operadores en esta entidad, dijo que las acusaciones de Cortés son falsas y negó el pago de algún recurso a los asistentes a sus asambleas informativas.

"Es falso, nadie le cree, ni los buenos días le creen a Marko Cortés, ni siquiera cuando da los buenos días habla con la verdad. No es cierto que se le haya pagado algún emolumento o algún recurso", afirmó.

Ayer, luego de que Cortés lo acusó de desviar recursos de la Secretaría de Gobernación a sus actividades como aspirante a la candidatura presidencial de Morena, López Hernández retó al panista a revisar los 22 meses que estuvo al frente de la dependencia federal y a demostrarle sus dichos.

Este miércoles, el líder panista le contestó mediante un tuit, en el que demanda que explique de dónde sacaron los billetes para pagarle a los asistentes a su mitin en Guadalajara, Jalisco, y de dónde está sacando los recursos para pagar miles de bardas y espectaculares por todo el país.

Lo anterior luego de que REFORMA publicó que personas hicieron fila después del mitin de López Hernández para regresarle a los organizadores las playeras blancas con lemas de apoyo al ex funcionario federal que previamente les fueron entregadas y recibir a cambio 200 pesos.

Sobre las bardas y espectaculares, el ex funcionario federal dijo que desde que aparecieron los primeros, presentó quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que iniciara una indagatoria.

"Les he pedido que ellos investiguen de dónde y quién financia eso. Yo soy ajeno a ese despliegue publicitario. Que revisen, ahí están las múltiples denuncias o demandas que yo he presentado ante el Instituto Nacional Electoral", indicó.

Sobre los 200 pesos, negó cualquier pago a los asistentes a sus asambleas informativas y acusó una guerra sucia en su contra.

"Ayer dije que no sabía o que no conocía de que hablaba, rectifiqué un hora u hora y media más tarde porque me platicaron a qué se refería, es parte de la guerra sucia en contra de nosotros", afirmó.

López Hernández le reiteró a Cortés que no son iguales y sin mencionar directamente a Santiago Creel, recordó que integrantes de su partido han sido acusados de lucrar con los permisos para casinos.

"Yo lo vuelvo a emplazar, porque él algún día va a entender que no somos iguales, ahí hay miembros distinguidos de su partido que ocuparon el encargo que yo ocupé. A mí no me acusaron de haber mercado o lucrado con los permisos de los casinos, por ejemplo, nosotros actuamos de manera honesta en el ejercicio del servicio público", aseguró.

Cuestionado sobre el llamado de Ricardo Monreal a cuidar los gastos que se realizan en los recorridos por el país, el ex Secretario de Gobernación presumió que él no sólo gastará menos, sino que rendirá informes semanales, a pesar de no estar obligado a hacerlo.

"Yo calculo que nos estaremos gastando al final de los 70 días como dos millones, dos millones y medio de pesos, puedo equivocarme en la cantidad, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, ese sería el promedio", informó.

Indicó que él y si equipo viajan en aerolíneas de bajo costo y que cada quien paga sus alimentos, los cuales consumen en fondas o en lugares económicos.

Como ejemplo, señaló que en Aguascalientes comió costillas asadas y se gastó 187 pesos.

Detalló que el mecanismo que solicitó a la dirigencia nacional de su partido para redistribuir los 5 millones de pesos de financiamiento que rechazó es que los recursos sean devueltos a la Tesorería de la Federación a fin de que sean reorientados para reconstruir y mejorar los centros de salud de Metlatonoc, Guerrero, Huayacocotla, Veracruz y Rincón de los Romos, Aguascalientes.