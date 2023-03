Revira 'departamentito de Estado': narco domina territorios

CDMX.- En un incidente más que sube de tono la relación México-Estados Unidos, el Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, afirmó ayer que los cárteles del narcotráfico controlan territorios por encima de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

Antes, en su conferencia mañanera, AMLO había minimizado el informe del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en México divulgado el lunes al que calificó de "bodrio" y dijo que lo había elaborado un "departamentito".

Durante una audiencia en el Senado estadounidense, Blinken fue cuestionado ayer por Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, sobre si los cárteles tienen el control de regiones mexicanas, a lo que el funcionario respondió afirmativamente.

-"¿Los cárteles de la droga controlan partes de México y no el Gobierno?", preguntó Graham.

"Pienso que es justo decir que sí", respondió Blinken ante el Subcomité de Gastos Internacionales.

"Tiene toda la razón sobre la inseguridad en México", le dijo al congresista. "El propio pueblo mexicano es la víctima número uno de esa inseguridad".

La declaración de Blinken ocurrió minutos después de que, sin pregunta de por medio, AMLO desatara en su conferencia mañanera una de las más duras respuestas al Gobierno de Joe Biden.

El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, que señala la prevalencia en México de violencia contra civiles, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura y atentados contra la libertad de expresión, fue descalificado por AMLO.

"Si ustedes ven el informe del departamentito del Departamento de Estado, es un bodrio. Hay que revisar el diccionario (lo que significa)", señaló.

"Dicen: según expertos, se presume, se señala (que hay violaciones graves de derechos humanos). No hay sustento, utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado.

"No tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos", agregó.

"En México no se tortura, no hay masacres", aseguró.

"El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie, que no se confundan", insistió el Mandatario.