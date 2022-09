Revira Leticia Ramírez a Gordillo por legado de corrupción

Reforma Reforma

Ciudad de México.- La Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, respondió a la maestra Elba Esther Gordillo, quien dijo sentir pena por ella.

La nueva titular dijo ayer que desprecia a quienes se han servido del Magisterio para cometer actos de corrupción.

"Los verdaderos constructores de la educación pública en México han sido miles de maestras y maestros comprometidos. Vengo de ahí, a ellos me debo, de trabajar hombro a hombro", dijo ayer en un tuit.

"Desprecio a las personas que se han servido del magisterio para prestarse a la corrupción", añadió Ramírez, quien tomó protesta en su cargo apenas el 1 de septiembre.

REFORMA publicó ayer una entrevista con la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde le dio una calificación reprobatoria a Leticia Ramírez.

"Cuando llegó (Ramírez) creí que era el momento de los acuerdos, del diálogo, de buscar soluciones... Como persona, mi consideración de la persona. Como maestra, pues realmente todo lo que ha pasado en estos días me hace sentir pena. Me gustaría ver a una persona que domine el tema educativo", dijo en entrevista.

Gordillo recordó que tomó hace 33 años protesta al nuevo comité de la Sección 9, en el que Ramírez era secretaria de Organización.

"No entiendo a una izquierda que no entienda que el instrumento igualador, el instrumento libertario, o la herramienta, o el mecanismo, es la educación", reprochó la ex lideresa del SNTE.