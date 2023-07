Revira Xóchitl a AMLO: 'hasta su Gobierno nos contrata'

Tomada de Twitter Tomada de Twitter / Su empresa, según dijo, tiene contratos con Banobras y al aeropuerto de Santa Lucía

Ciudad de México.- Tras defender la legalidad de los contratos que su empresa de mantenimiento ha firmado, Xóchitl Gálvez aseguró que nunca ha recibido sobres amarillos, como sí lo ha hecho el hermano del presidente López Obrador.

"Mi empresa es tan chingona que hasta su Gobierno nos contrata, pero nunca he recibido un cochupo ni un moche ni he recibido sobres amarillos", reviró la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

En su mañanera, el presidente arremetió contra la senadora panista y, sin presentar pruebas, la acusó de recibir contratos en el sexenio de Vicente Fox y cuando encabezaba la Delegación Miguel Hidalgo.

Xóchitl anunció desde Saltillo, donde ofreció una rueda de prensa, que hará públicos todos los contratos que ha suscrito.

"Las empresas hacemos negocios y contratos, que no le extrañe que yo tenga contratos, porque a eso me dedico. Una de las empresas de mantenimiento trabaja desde el 98, cuando fue fundada, y voy a hacer públicos todos y cada uno de los contratos", adelantó.

La legisladora aseguró que ninguno de los contratos fue asignado a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas que ella encabezó con Fox Quesada. Explicó que uno de los contratos ascendía a 123 mil pesos y otro a 67 mil pesos "y todos son absolutamente legales, ninguno se dio a la institución en que yo trabajé --la Comisión de Pueblos Indígenas-- y hay algunos contratos en 2006 pero ninguno supera los 300 mil pesos".

"Yo no me robé el dinero, yo no cobro en sobres amarillos, como sus hermanos. Yo cobro en transferencias electrónicas; entonces, que le busque, que le revise, que cheque; es más, quiero decirle que mi empresa es tan seria, tan profesional, que también me contrataron algunos suministros para el aeropuerto de Santa Lucía. ¿O acaso no lo sabe? Las empresas suministramos servicios a quien sea, a quien nos compre, para eso estamos", repuso.

Y dejó una pregunta en el aire: "¿De qué se sorprende el presidente si yo hace 31 años he dicho que soy empresaria? Aquí no hay cochupos, no hay moches, empresas como la de Dos Bocas como la de Rocío Nahle (Secretaria de Energía) y sus compadres. Que le busque, no va a encontrar nada. El actual Gobierno me ha contratado servicios porque mi empresa es una empresa profesional, es una empresa seria y registrada para suministrar".

La empresa, según dijo, tiene contratos con Banobras y al aeropuerto de Santa Lucía.

"De lo que se deben extrañar es que haya sobres amarillos. Eso sí es lo que debe evitarse", apuntó.

Los contratos

OMEI y High Tech Services, las dos empresas de Xóchitl Gálvez, han suscito 28 contratos con Gobiernos por 16 millones 845 mil pesos desde 2005 y hasta 2012.

En el caso de OMEI, entre 2006 y 2011, firmó 17 contratos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y uno con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 12 millones 85 mil pesos.

En el caso de High Tech Services, S.A. de C.V., firmó cinco contratos con la Conagua, uno con la Presidencia de la República, dos con la Comisión Federal de Electricidad, uno con el INAI y uno con la Lotería Nacional entre 2006 y 2012, por un monto de cuatro millones 759 mil 844 pesos.

Los contratos fueron asignados mediante "invitación a tres personas", Licitación Pública Nacional y Adjudicación Directa.