Revisa equipo de Xóchitl situación de violencia en Taxco

Guerrero, México.- El diagnóstico que prepara el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez sobre la violencia del crimen organizado, incluirá un capítulo relacionado con la situación que prevalece en Taxco, Guerrero, asediado por la extorsión en casi todas las actividades comerciales.

En ese Pueblo Mágico, advierte el coordinador de las mesas de trabajo sobre seguridad, el diputado Rubén Moreira, se vive una "situación de sálvese quien pueda" y donde la autoridad municipal, estatal y federal, acusa, está ausente.

Taxco cumple seis días sin transporte público, sin clases presenciales, y muchos comercios han cerrado sus cortinas. El jueves, cientos de taxqueños prendieron veladoras para pedir paz y seguridad.

La campaña de Xóchitl dará a conocer, en los próximos días, un diagnóstico relacionado con el clima de violencia que se respira en la República y la crisis que se resiente en Taxco "servirá de mucho" para ilustrar la cruda realidad que se vive en ese municipio y en Guerrero.

"El tema de Taxco es increíble: todas las actividades pagan cuota. El que produce plata ya tiene un intermediario, la señora que vende tamales, todo mundo..., ya hay una lumpenización en ese renglón. Tú te imaginas que van a pedirle cuota a un casino, pues no: ya le piden a la que hace tamales. Le quitas 50 pesos por semana a una señora. Es increíble lo que está pasando", planteó Moreira.

En opinión del ex Gobernador de Coahuila, "el caso de Taxco es un caso increíble, pero el caso de Taxco tiene la gravedad de que el alcalde no está, pero tampoco el Gobierno del estado está, ni tampoco el Gobierno federal.

"Lo que está ocurriendo en Taxco es la muestra de lo que está pasando en muchos lugares del país, y los pueblos mágicos no son excepción. Ahí encontramos la falta de autoridad municipal, la ausencia de una autoridad estatal que la supla, que sea subsidiaria, y un Gobierno federal que no se hace presente. Y Taxco es un caso muy singular, porque está a 150 kilómetros de la capital, no estamos hablando de un lugar remoto.

"En Taxco prosiguió Moreira todas las actividades están pagando cuota: los mercados, los taxis, los comerciantes, los hoteleros. Pero, además, tiene la característica de que es claro que el alcalde está enterado de lo que pasa, e incluso amenaza a los periodistas que están difundiendo los casos diciendo que se pueden morir."

Moreira dijo que tenía "serías dudas sobre la honorabilidad del alcalde, a partir de lo que ha declarado públicamente dijo en su video; pero, en el caso del Gobierno de estado, no hay ninguna reacción, la verdad. Taxco puede ser una muestra para analizar, desde una perspectiva de laboratorio, lo que está pasando en todo el país. Una debilidad institucional, una falta de compromiso de las autoridades, una falta de coordinación."