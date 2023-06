Revisa Va por México método de elecciones primarias

Tomada de Twitter / En el encuentro estuvieron los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD

Ciudad de México.- La alianza Va por México dio una señal de apertura para acoger el planteamiento de la agrupación ciudadana Unid@s para que el abanderado opositor a la Presidencia de la República sea electo mediante unas elecciones primarias con voto directo de los ciudadanos.

En la sede del PRD, los líderes nacionales del PAN, PRI y del sol azteca revisaron con representantes de las seis agrupaciones que confluyen en Unid@s las opciones para elegir al abanderado.

"Hay un avance, es una muy buena noticia. Hay apertura", celebró el senador Gustavo Madero, quien explicó que se está considerando cómo configurar "un método que tenga la necesaria potencia" para darle aliento y certidumbre a la ciudadanía que está en contra de la 4T.

Un factor que los dirigentes dejaron en claro que podría representar serias dificultades es el financiamiento de las elecciones primarias.

"No hay todavía alguna conclusión, hay importantes acercamientos, pero hay un ánimo de construir y de buscar lograr acuerdos. Lo de las primarias es una cosa que se sigue evaluando: no hay una posición definitiva. No se ha rechazado, pero tampoco se ha aceptado", resumió Jesús Zambrano, dirigente del PRD.

Marko Cortés, líder panista, afirmó que Va por México está construyendo un método abierto y democrático.

"Estamos trabajando para construir una candidatura fuerte rumbo a la Presidencia de la República en 2024. Acción Nacional, Va por México y diversos actores de la sociedad estamos acelerando el paso para echar a andar un proceso con la más amplia convocatoria y participación social, que nos permita contar con una candidatura fuerte para ganar y capaz de gobernar", aseveró.

Ana Lucía Medina, de Unid@s, destacó la apertura y que tomen en cuenta las inquietudes de las organizaciones.

"Sí están tomando en cuenta diversos elementos que nosotros estamos pidiendo que sean integrados en el diseño del método y que sí hay apertura. Hay sensibilidad respecto de lo que nosotros estamos planteando. Dentro de muy pocos días quedaron de ponerse en contacto con nosotros para comenzar una mesa más pequeña en la que se puedan ir trabajando elementos en específico", detalló.

El exgobernador Marco Adame afirmó que durante el cónclave hubo "diálogo abierto para acordar un método que garantice la participación de la sociedad y de las fuerzas políticas de oposición en unidad".