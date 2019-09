Revisará Segob alertas de género

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció la conformación de un grupo de trabajo para analizar la efectividad de las Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Esto luego que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no se opone a dicha Alerta, pero que se debe revisar el mecanismo porque no ha funcionado.

"Vamos a hacer una reunión, vamos a formar una reunión y un equipo para precisamente analizar esta situación", expresó tras asistir como invitada al Primer Informe de Sheinbaum.

En distintos informes y diagnósticos federales, se concluye que la AVGM no ha sido eficaz para reducir la violencia contra la mujer, pues se apartó de sus objetivos y naturaleza iniciales.

Incluso, la titular de la Conavim, Candelaria Ochoa, declaró en marzo pasado que las Alertas han fallado por falta de voluntad política.

"Yo creo que hay que revisar el mecanismo, (dicha revisión consistiría) en los impactos que ha tenido o no ha tenido la Alerta en los diversos estados", abundó Sánchez Cordero.

"(Veremos) en el grupo de trabajo cuál es lo mejor", agregó.

En días pasados, un juez federal ordenó a la Conavim emitir una Alerta por Violencia de Género para la Ciudad de México, tomando en cuenta que es un mecanismo de emergencia.

El juez dio un plazo de 10 días para cumplir la sentencia, aunque el Gobierno federal puede interponer un recurso de revisión.

"(Se va analizar) tanto la decisión del juez como lo que acaba de decir en este momento la Jefa de Gobierno", añadió Sánchez Cordero.