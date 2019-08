Revive PRI acarreo, compra de votos...

Ciudad de México.- El PRI revivió ayer sus viejas mañas utilizadas por los "mapaches" electorales en la renovación de su dirigencia nacional, para el periodo 2019-2023.

Enfrentados, los tricolores aplicaron a sus propios correligionarios prácticas como el acarreo, urnas embarazadas, compra de votos y hasta padrones rasurados.

Una de las contendientes denunció que las irregularidades se registraron principalmente en los estados de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.

Algunos priistas como el exgobernador de Nayarit, Ney González; el ex senador michoacano, Ascensión Orihuela, y el hijo del ex Gobernador mexiquense, Ignacio Pichardo, fueron "rasurados" del padrón, por lo que no pudieron votar.

En contraste, un video captado en Chihuahua, reveló a una funcionaria de casilla que elaboró, a mano, su propio listado nominal para que votaran quienes no aparecían en el registro.

Además de las irregularidades, que incluyeron el robo de una urna en Aguascalientes, los priistas reconocieron una baja participación en el proceso interno, que tendrá un costo de 80 millones de pesos.

"Fue muy baja, hubo poca participación. Hubo apatía de la gente y falta de difusión", reprochó la también candidata Lorena Piñón.

Por la noche, el ex Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, se declaró ganador del proceso, a pesar de la prohibición establecida por el propio PRI, que pidió esperar los resultados oficiales del 14 de agosto.

Conforme el Programa de Resultados Preliminares contratado por la Comisión Nacional de Procesos Internos, Moreno obtuvo el 83.04 por ciento de los votos, Ivonne Ortega, el 9.1 por ciento, y Piñón, el 2.9 por ciento.