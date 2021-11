Roban casa de Elena Poniatowska

Tomada de internet

Ciudad de México.- La casa de la famosa escritora Elena Poniatowska fue robada ayer.

"Fue un robo a casa habitación, como lo denominan las autoridades, y no sé si por nada, porque tampoco Elena tiene nada en su casa, se llevaron la laptop y algunas cosas de muy poco valor, hasta donde sabemos", aseguró Felipe Haro Poniatowski, uno de los tres hijos de la también periodista.

El documentalista y director general en Fundación Elena Poniatowska Amor A.C., dijo que no había nadie en la casa, "el robo fue entre 2:30 y cinco de la tarde, no sabemos por dónde se metieron, en eso están las autoridades; en cuanto nos dimos cuenta del robo, hablamos y a los tres minutos estaban aquí las autoridades, entonces se hizo toda la investigación, se levantó la denuncia y ya".

Felipe Haro reitera que no había nadie en la casa y entonces no pasó nada, pues no había puertas forzadas ni vidrios rotos. Lo que se llevaron fue una laptop en el que trabaja una persona que le ayuda a Elena, y hasta donde saben no había ahí nada importante, y que la computadora de Elena la tiene abajo y esa no se la llevaron.

"Los libros no se los llevaron"

"Elena como bien sabes no es de tener grandes objetos, no es una persona adinerada entonces no había nada de valor, no hay caja fuerte en la casa ni nada de eso. La laptop estaba en la parte de atrás, lo que nos dicen las autoridades es que es una práctica muy común y corriente, que quienes entran siempre se van a los closets y llegan ahí a ver qué hay. Se van a la recámara principal", apunta Haro Poniatowski.

Y agrega que la casa de Elena es una casa muy pequeña, tiene su recámara principal y tiene un cuarto de visitas y su estudio atrás que es parte de la biblioteca, "había muchos libros, desgraciadamente no se llevaron ninguno para leerlo, ni otra cosa que sepamos".

También dice que no hay cámaras, no hay circuito cerrado, no hay nada, "es una casa muy sencilla, llena de libros, discreta prácticamente, no hay nada". Y agrega que las autoridades actuaron muy rápidamente y de manera muy coordinada, han tenido una actuación muy oportuna e incluso se mantienen vigilantes para que Elena se sienta tranquila, "a cualquier ser humano que se meten a su casa, su lugar seguro, pues te quitan la seguridad".

En una tarjeta informativa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló anoche que inició una carpeta de investigación por el delito de robo a casa habitación sin violencia, ocurrido en un domicilio ubicado en la colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

"De acuerdo con la investigación, habitantes del inmueble regresaron alrededor de las 17:00 horas de este domingo al domicilio, cuando se dieron cuenta que diversos objetos se encontraban desordenados y se percataron de que algunos aparatos electrónicos faltaban, como una computadora portátil y un lector de CD", señalan.

Informan además que tras la denuncia, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón dio intervención a personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, particularmente de expertos en fotografía, dactiloscopia, criminalística y valuación, y que agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizan trabajos de campo y gabinete, entre ellos el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que puedan arrojar información relevante sobre los hechos.

No había nadie en la casa porque Elena Poniatowska había salido a comer con sus tres hijos: Paula, Emmanuel y Felipe, además de dos sus nietos, y cuando regresaron alrededor de las 17:00 horas a su casa es que se percataron del robo y dieron parte a las autoridades.