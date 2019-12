Roban instrumentos a mixes en Oaxaca

Oaxaca.- A la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, en Oaxaca, le robaron este viernes un patrimonio que comenzó a gestarse hace más de 100 años: los instrumentos de su banda filarmónica.

A través de redes sociales, se alertó que sujetos desconocidos hurtaron los instrumentos de viento durante la madrugada, situación que ocurre por primera vez en esta ciudad de la región Mixe.

"Se robaron casi todos los instrumentos de la escuela de música de la Banda Filarmónica municipal de nuestra comunidad. Ustedes no saben lo que la música significa para las comunidades mixes", tuiteó la ciudadana Yásnaya Elena.

Un integrante de esta comunidad oaxaqueña, el cual prefirió omitir su nombre por represalias, aseguró que no sólo robaron instrumentos, sino la identidad cultural de San Pedro y San Pablo Ayutla.

Tubas, trombones, trompetas, flautas transversales, saxofones de diferentes tipos, y también percusiones fueron las herramientas que les quitaron a niños y adultos.

En esta región, la gente ahorra durante varios meses para regalar estos instrumentos el Día de Santa Cecilia (22 de noviembre) o cualquier otra fecha a las 'escoletas', que es dónde comienza la educación musical.

"Hay un comité de la banda municipal que da su servicio durante un año y cuida a los músicos, la mayoría son niños y jóvenes y hay dos maestros, el director de la banda y una maestra que forma a los pequeños", se describió vía telefónica.

"Los niños están llorando, muy tristes, porque era algo para la comunidad muy importante, sin banda no hay pueblo".

Asimismo, Pablo Vázquez, líder de la Banda Filarmónica Comunitaria, explicó a REFORMA que será hasta las 20:00 horas que el Ministerio Público registre todos los robos, los cuales se estima sean de 20 instrumentos.

"Llegamos de un compromiso de una agencia que se llama Monterrosa, que celebran a la Virgen de Guadalupe, estuvimos el 11 y 12. Estuvo participando la banda filarmónica, que son 80 por ciento niños, y entonces ahí estuvimos, y regresamos a las 22:00 horas, creemos que el robo se llevó a cabo en la madrugada", describió.

Pablo Vázquez añadió que a través de la Secretaría de Cultura se les prometió que el Gobierno estatal los apoyará por este delito que padecieron.