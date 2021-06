Rocío Banquells asegura que Alfredo Adame está donde se merece

Agencias

Ciudad de México.- Aunque aún no recibe constancia que la acredite como diputada local, Rocío Banquells aseguró que alternará su carrera artística con la política.

No puedes perderte: Niurka estalla y defiende a su hija por historias con propaganda política

"Vivo de mi carrera artística, de cantante. Si grandes artistas que han entrado a la Cámara lo han podido hacer, yo también puedo. Llevo una carrera limpia, a mí me han metido a los escándalos, no los hago yo. Si mi nombre ha servido para ayudar a otras personas por medio del escándalo, ni hablar. Aquí estoy, aquí he seguido siempre, sin insultar, sin meterme con nadie. Es la educación que tenemos y es lo que hemos hecho toda la vida.

Al insistirle si considera que dio cachetada con guante blanco a su excuñado Alfredo Adame con estos resultados preliminares, Banquells indicó que fue fruto de su trabajo.

"Cada quien maneja su vida y su boca como quiere. Yo lo que hice fue trabajar, caminar las calles de Tlalpan, fue convivir con las personas que me abrieron sus puertas”

La cantante agregó que el tiempo se ha encargado de poner en su lugar a cada persona, y pese a los constantes ataques de Adame, considera que el tiempo le ha dado la razón a ella y su familia.

"La vida misma se ha encargado. Yo he estado en la barrera viendo la faena junto con mis hermanas, junto con las mujeres de mi casa que hemos sido muy violentadas sicológicamente y verbalmente. Yo no, pero mi hermana sí porque nunca dependí de esa persona (Adame), pero bueno, creo que hay un dios muy grande, y ese dios hoy me da esto que es una alegría, yo no pienso si le di cachetada a alguien, va por mi país"

Ahora la gente espera que les cumpla y haga algo por su alcaldía.