Rodean corruptos a AMLO: Salinas Pliego

Agencia Reforma / El empresario lanzó en un mensaje de 8 minutos difundido por redes sociales y sus canales de TV

Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego cuestionó la corrupción en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que está rodeado de gente que no es honesta y acusó la opacidad en el manejo de 500 mil millones de pesos en los programas de apoyos para Adultos Mayores.

“Su cruzada ha sido contra la corrupción, y yo sé que él (AMLO) es un hombre honesto, pero a su alrededor no hay gente honesta. ¿ Cómo es posible que nos digan que van a repartir 500 mil millones de pesos ?, una cifra astronómica, entre los viejitos de México, pero no nos rinden cuentas, ¿ persona por persona cuánto recibieron el apoyo?, ¿ Qué es muy difícil?, yo no creo, pero no hay voluntad”, dijo anoche el dueño de TV Azteca en un mensaje público.

“Y no es por desconfiar, pero con que se robaran el 10 por ciento de esa cifra, son 50 mil millones, robados”, lanzó en un mensaje de 8 minutos difundido por redes sociales y sus canales de TV.

“En un solo año se pueden haber robado más de 50 mil millones sus empleados ¿Y usted no hace nada Presidente?”, dijo Salinas.

En plena disputa legal con el gobierno por sus adeudos fiscales, Salinas Pliego acusó también al SAT de extorsionar a empresarios.

“El SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen, bueno, pero si me pagas la mitad, te la perdono. Y nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple, como pretende esta administración”, dijo.

El viernes pasado, en la conferencia mañanera se informó que las empresas de Grupo Salinas tienen un adeudo de impuestos que alcanza los 30 mil millones de pesos.