Rompe AMLO protocolo y llama demócrata a Del Mazo

Especial / Agencia Reforma / Dijo que cuando las últimas dos obras sean inauguradas se invitará a Del Mazo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó demócrata al gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo, durante la toma de protesta de la morenista Delfina Gómez como la primera mandataria de la entidad.

El mandatario atestiguó la ceremonia en el Congreso del Estado de México y rompió el protocolo al tomar la voz, aunque originalmente no estaba considerado.

Ante ex mandatarios mexiquenses como Alfredo Baranda, Emilio Chuayfett, Arturo Montiel y Eruviel Ávila, el presidente López Obrador destacó la actitud del gobernador Del Mazo y recordó que el ex presidente Enrique Peña, también priista y miembro del Grupo Atlacomulco, no intervino en la elección del 2018.

"Independientemente de que trabajamos juntos con Alfredo del Mazo, actuó con mucho respeto a la voluntad de los mexiquenses y eso es muy importante. Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México, eso no lo voy a olvidar.

"Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México, por eso muchos reclamos a Alfredo. ¿Qué querían? ¿Que utilizara el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a candidatos y a partidos? Eso es antidemocrático. ¿Qué querían? ¿Que él hiciera campaña en favor de quien representaba su partido? Eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento", destacó López Obrador.

El presidente resaltó el trabajo coordinado del gobernador Alfredo Del Mazo, con quien dijo no tuvo discrepancias y, por el contrario, pudo impulsar obras conjuntas.

López Obrador resaltó que, en coordinación con el priista, desarrolló obras como el Tren Interurbano, cuya primera fase se inaugurará mañana; así como el Trolebús de Chalco a Santa Martha y la conexión del Tren Suburbano de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Incluso, dijo que cuando las últimas dos obras sean inauguradas se invitará a Del Mazo.

"Cuando hay gestos como los que he mencionado, es importante reconocerlo, eso se tiene que saber, así como se tiene que señalar y denunciar, estigmatizar al corrupto y al mapache electoral, al que le roba la voluntad del pueblo, así también hay que reconocer los gestos de demócratas y de gente que actúa con rectitud y que pone por delante el interés general, porque el gran partido, el partido más importante es el partido del pueblo de México", resaltó el mandatario.

López Obrador salió del Congreso mexiquense acompañado por Del Mazo y dejó que Delfina Gómez se dirigiera al Teatro Morelos donde dará un mensaje, antes de asumir funciones en los primeros minutos del sábado 16 de septiembre.