Rompe PT alianza con Morena en el Senado

Agencia Reforma / Nancy de la Sierra, senadora del PT

Ciudad de México.- Con su voto en contra para la extinción de los fideicomisos, la bancada del PT en el Senado de la República rompió de facto con sus aliados de Morena.

Anoche, la intervención en tribuna de la poblana Nancy de la Sierra fue muy "áspera" en contra del coordinador del grupo morenista, Ricardo Monreal, y de su paisano Alejandro Armenta, quien terminó por recriminarle que hubiese traicionado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una fuente que atestiguó en horas de la madrugada el debate sobre la extinción de los fideicomisos aseguró que la parlamentaria llegó a insultar a Armenta.

Los seis integrantes de la bancada petista votaron en contra de la desaparición de los fondos; lo mismo había hecho el grueso del grupo en la Cámara de Diputados.

En su intervención, Nancy de la Sierra deploró que una forma distinta de pensar pudiese fracturar una alianza.

"En estos últimos días nos dimos cuenta de que pensar diferente puede costarnos formar parte de una alianza, una alianza que, como ya lo dijo mi coordinadora Geovanna Bañuelos, se construyó desde hace muchos años para transformar a México, pero parece que cuando pensamos distinto nos convertimos en senadores de segunda", alegó la poblana.

De la Sierra contó en tribuna que había platicado con "muchos" senadores de Morena que le dijeron "que iban a ir en contra del dictamen porque no estaban claras las formas de operación".

"Y hoy me dicen que ellos ayer tuvieron una reunión con el Secretario de Hacienda a la que fueron convocados y les explicaron perfectamente cómo iban a operar a través del presupuesto estos fideicomisos, que no era necesario que existieran, pero esa reunión tan importante de una coalición que pensábamos pertenecíamos, no fuimos convocados, como tampoco fuimos convocados a sus plenarias cuando no estábamos a favor de quién encabezaría la Mesa Directiva. Y así les podría yo contar algunas otras cosas", ironizó.

La legisladora cargó entonces contra Ricardo Monreal por haber señalado en un video que subió a redes sociales que los petistas hasta ayer eran sus aliados.

Nancy de la Sierra cuestionó que algunos senadores de Morena no se hubiesen presentado a la sesión, aunque ellos, dijo, hubiesen arriesgado su vida "y dando la cara de frente a quienes nos debemos que es el pueblo de México".

Y luego vino el dardo contra su paisano Alejandro Armenta: "no queremos más amenazas ni sonrisas a medias, senador Armenta: queremos ver a los ciudadanos de frente, porque gracias a ellos y al gran proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador todos quienes estamos aquí estamos por esta ola que estaba cubierta de esperanza, de este cambio y esta transformación profunda que queremos".

"Hoy representamos a los ciudadanos y tenemos que proteger sus derechos a toda costa, con la confianza y la convicción de que lo estamos haciendo, pensando en ellos y en sus familias. No estamos aquí para obedecer a nadie: somos aliados y, lo reitero, aliados del Presidente, no empleados de nadie. Vamos a seguir sirviendo a los ciudadanos, aunque hoy la mayoría de los compañeros que ayer nos saludaban nos negaron la mirada", reprochó.

Para "alusiones", Armenta pidió la palabra desde su escaño para lamentar, dijo, "que se justifique una conducta de traición al Presidente de la República endosando situaciones de orden subjetivo".

"Si en este Senado vamos a calificar miradas o vamos a calificar de esa forma, creo que no estamos correspondiendo a la altura que nos corresponde a la representación que tenemos. Cada quien es responsable de sus actos. Si la senadora Nancy quiere traicionar al Presidente, que lo haga, está en su derecho", señaló.