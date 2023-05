'Sabemos de carta de Chapitos, pero no se protege a nadie'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el Gabinete de Seguridad abordó la carta en la que los hijos de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", niegan encabezar al Cártel de Sinaloa.

En conferencia, el Mandatario aseveró que su Gobierno no protege a nadie y que persigue a todos los delincuentes por igual.

"Supimos hoy de esa carta, no conozco el contenido (...) Actuamos de conformidad al marco legal y no especulamos a diferencia de lo que sucedía antes", declaró.

"No hay ningún grupo protegido. Antes como ha quedado de manifiesto se protegía a un grupo, a un cártel, y se perseguía a otro (...) No se protege a nadie y se persiguen a todos los que cometen ilícitos. No hay impunidad. Antes las agencias eran las que mandaban en cuanto a política de seguridad intervenían completamente y ya no es así", agregó.

En la carta, que hicieron llegar al noticiero de Azucena Uresti, "Los Chapitos" aseguran que células independientes ocupan su nombre y el de su padre para poder trabajar con impunidad.

Este miércoles, la directora de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, aseguró en una conferencia de prensa que el Cártel de Sinaloa es más poderoso desde que "Los Chapitos" tomaron el mando.