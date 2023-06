'Sacuden' a Xóchitl Gálvez... y ahora busca candidatura

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez finalmente dio su brazo a torcer. Le dieron un par de "bofetadas simuladas" que le hicieron ver que sí puede competir por la presidencia de la República y hacer a un lado su aspiración de gobernar la Ciudad de México.

Con profundas raíces indígenas, que como niña vendía gelatinas para ayudar a sus padres, la senadora tocó la puerta del presidente del PAN, Marko Cortés, para avisarle que está pensando seriamente en buscar la candidatura presidencial de la oposición aglutinada en Va por México.

La sacudida vino después de que a empujones se colara hasta una de las puertas de Palacio Nacional para exigir su "derecho de réplica" al presidente López Obrador. Pero tocó y no le abrieron.

Gálvez (Tepatepec, Hidalgo, 60 años) adelanta en entrevista que tomará una decisión definitiva cuando la alianza Va por México anuncie el método con el que se elegirá al abanderado opositor, el 26 de junio.

-Siempre sí está dando su brazo a torcer...

"Está la mitad del brazo torcido... ja, ja, ja", dijo Gálvez.

"Sí es claro que estoy evaluando seriamente participar en la contienda por la presidencia de la República. Esto empezó hace seis meses, cuando me lo empezaron a proponer, y yo lo vi como una broma: 'están locos, yo voy por la Ciudad...'.

"Los números de la Ciudad de México me confirman que debo ser a la candidata a la Ciudad, de verdad. Eso está clarísimo, es incuestionable. Aún así no está claro si seré o no seré la candidata, y eso no me importa: puedo no ser nada y no pasa nada".

"Me senté con un grupo de amigos cercanos que me quieren, que sé que no me lo dicen por joderme o para sacarme de la Ciudad ¿no? Amigos que me conocen de muchos años, con los que he compartido cosas muy duras en mi vida, que le saben a la política, que dicen 'a ver: es increíble que enfrente la cosa está ya desatada con todas las corcholatas, el presidente está como jefe de campaña desde Palacio Nacional, y de este lado...'.

"Y después de ver lo que pasó con el amparo (alusivo al derecho de réplica), pues me dijeron 'A ver, Xóchitl, ahí está. Tienes los ovarios para una cosa así, no te amilanas, eres valiente, eres entrona, no tienes cola que te pisen...' Claro, me van a querer inventar una, pero cola no tengo, nunca me he robado un centavo, vengo de abajo, he luchado. A ver: lo voy a evaluar", indicó.

"Y, efectivamente, se lo comenté a Marko (Cortés), le dije que iba a evaluar esa posibilidad, un poco para que me contara cómo iba a ser el proceso, porque al final mi decisión depende de cuál es el proceso, cómo se va a seleccionar al candidato... y si no hay nadie ya definido...

-¿Qué le plantea a Marko y qué respuesta le da?

"Que lo estoy evaluando y él me dice que está bien. Nadie me ha medido, no sé cuánto valgo, pero si no hay un producto que no han ofrecido no lo puedes comprar...

"Y Marko lo que me dice es 'que está bien, que si tengo interés, me va a empezar a medir, y que lo hablemos y que están por desarrollar el método'. Y hasta ahí, eso es lo que platicamos y lo que queda pendiente es conocer el método y eso se va a saber el 26 (de junio) Y en función de eso, tomaré la decisión final, pero sí estoy dispuesta a tomar esa decisión, siempre y cuando haya la certeza".

-¿De qué método es partidaria?

"De un método simple que sí te pueda medir si tienes o no la posibilidad. Mira, Santiago (Creel) le reconozco, es un hombre que es muy conocido, echado para adelante, la propia Lilly (Téllez). Hay que ver, de lo que se trata es quién tiene la posibilidad de ganar. Si no soy yo, pues tampoco...

-El que sea más competitivo...

"Quien tenga posibilidad de ganar, es el que debe ir. Y eso hay maneras de medirlo y hay expertos y hay especialistas y que participen los ciudadanos. Es muy importante que los ciudadanos se sientan parte de esto porque al final son los que mueven conciencias".

-El hecho de que no tenga militancia partidista, ¿le favorece?

"A favor y en contra. A favor, porque de repente la gente dice 'bueno, no es de las cúpulas, es una rebelde con causa', pero en el caso de la Ciudad, me afecta porque 'aquí hay militantes que se la merecen más...'

-Pero ya estamos hablando de la grande...

"Si tuvieran un militante Santiago con 45 puntos, él va a ser ¿no? Pero pasa por competitividad".

Xóchitl Gálvez dice admirar y respetar a Claudia Sheinbaum, una de las "corcholatas" más aventajadas en Morena, pero "ella no tiene la visión de mundo que yo tengo".

"Yo soy rama de un árbol que tiene un tronco con raíces muy profundas. Mi cultura es milenaria y eso sí es importante.

-¿Qué tanta simpatía puede despertar en Va por México su candidatura?

"Vamos a verlo, eso es lo que quiero ver, puede ser que les caiga mal, no lo sé. Hay que probarlo. No quiero quedarme con eso en mi conciencia".

-Un día de estos amaneció y se dijo 'tengo que entrarle...'

"Después de esa plática con amigos que me cimbraron y me dieron dos bofetadas simuladas, me dijeron 'a ver, por qué no te la crees'. 'A ver, es que yo no sé qué hacer con la seguridad...' '¿Y tú crees que AMLO sabía? Velo, fracaso'. Dije... pues sí.. Ahí fue donde dije 'te estás exigiendo demasiado: ha habido mucho pendejo que le ha entrado...'.

-Si le convence el método, está dispuesta a entrarle...

"Sí".