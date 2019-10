Saldívar reiteró señalamientos contra Calderón

Ciudad de México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, sostuvo este jueves que no es la primera vez que da a conocer que, en su momento, el entonces presidente Felipe Calderón ejerció presiones sobre él y el Poder Judicial federal.

'Esta situación de las presiones a las que fui sometido, y fue sometida la Suprema Corte, no son nuevas, no las di a conocer el pasado martes, se conocen desde hace ocho años', dijo Zaldívar durante una rueda de prensa.

El presidente del máximo tribunal del país agregó que las injerencias de Calderón en el Poder Judicial son públicas desde que el político estaba al frente del Ejecutivo federal.

© Captura de la transmisión de la Corte Zaldívar asumió la presidencia de la Corte en relevo de Luis María Aguilar.

Incluso, citó una columna del periodista Salvador García Soto de 2011, en la que relata 'las presiones en el caso de la Guardería ABC', luego de que Zaldívar presentara un proyecto en el que señalaba la responsabilidad de funcionarios de primer nivel en el incendio que causó la muerte de 49 menores, en junio de 2009.

'Desde entonces se sabía de estas presiones. No fue la primera vez que lo dije. Hace unos meses, en el programa de Leo Zuckermann lo afirmé (...) Es algo que está en mis entrevistas desde hace años y la primera vez que lo dije, por cierto, todavía era presidente Calderón', dijo Zaldívar.

Todo mundo sabe que hubo presiones. No es nada nuevo ni que recién me haya acordado de algo de lo que no me acordaba'.

Zaldívar argumentó que, si en su momento no habló de estas presiones en conferencias de prensa o medios de comunicación, fue por ética, para no generar una crisis institucional y para proteger a la Suprema Corte. Lo que sí hizo, dijo, fue informar a quien debía informar: al pleno de la SCJN.

El ministro aseguró que durante años ha demostrado su independencia y que, si hubo presiones, también hubo un jurista que no cedió ni cederá.

'Mi independencia ahí está, y mis votos y proyectos (en la Corte) están en el mismo sentido', dijo.

Zaldívar dio por terminado el asunto con el exmandatario. Aseguró que tiene un compromiso como ministro del país y por eso no perderá tiempo 'con cuestiones que hubo en el pasado'.

Las declaraciones del ministro Zaldívar se dan luego de que el pasado martes, en el programa John y Sabina que se transmite en Canal Once, afirmara que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha presionado al Poder Judicial, a diferencia de mandatarios anteriores que sí lo hicieron. En específico, mencionó a Calderón.

Al día siguiente, Calderón —quien propuso a Zaldívar para la Corte— reclamó al jurista no haber denunciado antes esas supuestas presiones.

El expresidente también tachó de 'penoso' que Zaldívar defienda al gobierno de López Obrador.