Sale Layda Sansores en defensa de hijos de AMLO

CDMX.- La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, salió en defensa de los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador: José Ramón y Andrés López Beltrán.

Durante la mañanera, ante el Mandatario federal, Sansores cuestionó por qué si AMLO es un hombre humano recibe "cuchillos de odio" y "palabras y discursos afilados".

"Me asombra y quiero, ahí viene mi protesta y como es día del maestro y soy maestra, me la perdonarán, teníamos, cuando yo veo después de todos estos retos como Andrés Manuel se enfrenta a tantos desafíos en cada una de estas obras deslumbrantes, yo no dejo de preguntarme por qué si es un hombre humano, un Presidente visionario, por qué tantos cuchillos de odio y tantas palabras y discursos afilados", tronó la Gobernadora campechana.

Sansores acusó a periodistas y medios de comunicación de "cobardes" y "hombres de mierda" por ensañarse contra los hijos de López Obrador.

"Los Claudios X, los Loret de Mola, maestro en los montajes del engaño y estos medios decadentes que destilan hiel de chacales y retuercen la verdad y no encontrando de que acusarse se ensañan contra sus hijos, educados con valores y principios", lanzó.

"Creo que tenemos que decir: cobardes. Contra los hijos nada, contra nuestros hijos nadie", dijo.

"Se explica, porque los dioses mayas hicieron hombres de maíz, hombres jaguares, hombres de jade y hombres de mierda".

Y aprovechó para decir que AMLO ha levantado a los guerreros jaguares.

"Tu mano solidaria ha venido a lavar nuestra fe oxidada, y a levantar a los guerreros jaguares que adormeció el olvido, no perderemos más el tiempo, lo prometo, encontrar las cruces y en llorar por nuestras tierras muertas y nuestro Campeche roto", indicó la Gobernadora.

En días pasados, ambos hijos del Mandatario federal se vieron implicados en polémicas.

Latinus dio a conocer que un grupo de empresas, cuyos dueños o socios son identificados como amigos o conocidos de Andrés López Beltrán, han obtenido contratos del Gobierno federal por más de 100 millones de pesos.

Posteriormente, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció que José Ramón López Beltrán tiene su residencia particular en una casa de Coyoacán, propiedad de Guillermina Aurea Álvarez Cadena, asistente de la dirección del periódico La Jornada.

El jueves 4 de mayo, el Presidente admitió que las empresas de los amigos de su hijo Andrés López Beltrán han obtenido contratos del Gobierno federal, pero aseguró que sus hijos no son corruptos y minimizó el monto de las adjudicaciones.

"Hagan la cuenta, vean el reportaje, no es nada, es una desesperación, es calumnia", dijo.