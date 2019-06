Salpica a Peña Nieto polémica en Pemex

Ciudad de México.- La estrategia jurídica de Emilio Lozoya apunta a exhibir negocios en Petróleos Mexicanos, y en el sector energético, que promovió el expresidente Enrique Peña Nieto y otros integrantes de su gabinete.

Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, adelantó que en un informe que prepara para su cliente, se presentarán licitaciones, compras, contratos y hasta la creación del Centro Nacional del Control de Gas Natural (Cenegas), que fueron avalados por los consejos de administración de Pemex y en acuerdo con el ex Presidente.

"Todo lo que pasa en este País en materia política y economía, todo, es acordado con el Presidente.

"No sé si en este sexenio, con el licenciado López Obrador sea otra forma de gobernar, pero en el sexenio de los anteriores, sí", dijo en entrevista con Reforma.

Sobre el caso del Cenegas, Coello reveló que hay un incumplimiento de Hacienda con Pemex, afectando a la petrolera.

"Cenegas se comprometió a entregar entre 30 mil y 40 mil millones de pesos a Pemex ¿y qué pasa? Hacienda sólo le da 8 mil millones".

En este caso, dijo que cuentan con diversos documentos que implican al ex Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y al extitular de Hacienda, Luis Videgaray.