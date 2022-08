Salpican al Cardenal Rivera en red de lavado que indaga FBI

CDMX.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) indaga al empresario duranguense Fernando Peyro, hombre de confianza del Cardenal Norberto Rivera, por presunto lavado de dinero.

Un reporte especial de Univisión Investiga revela que el FBI cuenta con testimonios, relatos y grabaciones de un informante que era intermediario de una organización de la narcoguerrilla de Colombia, que ayudaba a lavar millones de dólares provenientes de la venta de drogas.

Ese informante, identificado como "Gloria", se reunió en México en abril del 2019 con Peyro y fue grabado con una cámara oculta.

"Él (Peyro) nos ofreció empezar a trabajar con él y su jefe... su jefe es el secretario de finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera", escribió el testigo "Gloria" en un reporte oficial al FBI.

Univisión tuvo acceso a los videos en los que Peyro se ufana de su amistad con el Cardenal actualmente en retiro.

Peyro y Rivera son originarios de Durango. Según testimonios grabados, el empresario presume que le regaló al Cardenal una residencia en un club de golf en Durango, automóviles y le pagó viajes a Europa.

Consultado por Univisión, el Cardenal dijo desconocer las operaciones de lavado.

En una grabación de 2019, la cual se realizó en un departamento en los altos del edificio Península de la zona de Santa Fe, el informante del FBI se queja de que la banca europea cada vez más pone obstáculos a la guerrilla para depositar en efectivo millones de dólares de la venta de drogas.

Como respuesta, Peyro de la O muestra un camino para "borrar" la huella del dinero a través de bancos, aseguradoras y empresas de Estados Unidos, México, España y hasta en Italia.

En un documento, Univisión Investiga explicó también que el ex informante del FBI, a quien llaman "Gloria" por seguridad, describió que Peyro de la O ofreció lavar dinero con la participación directa de Rivera.

"(Peyro de la O) nos ofreció empezar a trabajar con él y su jefe su jefe es el secretario de finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera", escribió la informante en un recuento de sus actividades con el FBI.

Rivera, quien fue arzobispo primado de México, fue nombrado en 2014 por cinco años como miembro del Consejo de Economía del Vaticano, junto con otros siete Cardenales.

También se detalló que después de que Peyro de la O, en octubre 2018, expresó su interés de colaborar en esquemas de lavado de dinero de narcos colombianos en una comida en el restaurante Prosecco, en Ciudad de México, fue cuando el agente del FBI, encargado del caso, le dio el visto bueno al informante para seguir con la operación.

"Podemos empezar a mover algún dinero primero en Estados Unidos y si sale bien hacemos algo en Europa", escribió la informante en su petición de asilo al citar las palabras de su agente supervisor en el FBI.

La informante afirmó que, hasta diciembre de 2019, el FBI consideraba al Cardenal como un objetivo de la investigación, sin embargo, no pudieron confirmar que este sea investigado directamente.

A principios de 2022, se busco respuesta por parte de Rivera, quien aseguró que hace tiempo no veía a Peyro de la O.

"No tengo noticias de ese grupo (guerrillero) que quiere lavar dinero, no sé de qué se trata, no entiendo que es lo que él (Peyro de la O) quiere lavar. Adelante con la investigación, yo no tengo nada qué ver con él () hace tiempo que no nos vemos'', dijo Rivera vía telefónica.

Peyro de la O, por su parte, dijo que su relación con Rivera es personal y espiritual.

Además reconoció a Univisión Investiga que participó en los encuentros grabados en los videos y que lo hizo a sabiendas de que estaba hablando con informantes federales de Estados Unidos.

Sobre su posible involucramiento en el esquema de lavado agregó: "No puedo creer que la agencia más inteligente del mundo vaya a decir que yo tengo nexos con el narcotráfico en Colombia, que tengo cuentas en Europa. No lo saben, vivo al día".