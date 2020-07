Salud reporta un 'exceso de mortalidad' del 55% en 20 estados

La Secretaría de Salud del gobierno federal informó este sábado que tienen reportado un exceso de mortalidad del 55% en 20 estados del país relacionadas tanto al COVID-19 como a otras causas, las cuales ocurrieron entre la semana 12 y 26 de este año.

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), explicó en conferencia de prensa que se esperaban 130,763 defunciones, en este periodo y en estas entidades, pero por el contrario se tuvieron 202,077 decesos, es decir, 71,315 más.

López Ridaura refirió que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica (Sisver) registró en este periodo de estudio, 22,367 casos de COVID-19. Señaló además que 8,829 muertes por coronavirus están en proceso de dictaminación o dictaminadas.

No obstante, precisó que el exceso de mortalidad no quiere decir que todo sea directamente asociado al COVID ya que hay muertes que se pueden dar por varias causas. En ese sentido, mencionó que debido a la contingencia existen factores como que las personas no se acerquen o los servicios de salud estén menos accesibles.

El funcionario explicó que la información de los decesos en estas semanas fue proporcionada por el Registro Nacional de Población (RENAPO), que alimenta sus registros con los datos de los estados, y fue comparada con la cifra que se esperaba para este periodo, la cual se obtuvo de la tendencia de defunciones registrada en años previos.

López Ridaura explicó que se eligieron las 20 entidades que mostraron una “consistencia y una calidad” en su datos. Estas entidades fueron: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, la CDMX, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

“En la curva nacional de estos 20 estados, más o menos a partir de la semana 12 (de este 2020) es cuando se empieza a ver un claro ascenso de mortalidad”, explicó el funcionario a la par que indicó que en las últimas semanas se ha visto un descenso en las defunciones.

Ruy López indicó que en hombres es casi el doble de exceso de mortalidad que se observa en las mujeres. Por edad, explicó que los grupos de 65 años y más, y en el de 45 a 64 años es donde se observaron los principales aumentos. En el primer grupo el exceso de mortalidad observado corresponde a un 45%, y en el segundo a un 97%, detalló.

En el registro participaron el RENAPO, Inegi, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, el Cenaprece, la Dirección General de Epidemiología y el Instituto Nacional de Salud Pública, con acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"Fue un trabajo de varias semanas para armar una metodología robusta y que se convirtiera en una herramienta que se pueda usar como un indicador más", señaló el funcionario.

