Salvan a Cienfuegos AMLO y Trump

Reforma

Ciudad de México.- El General Salvador Cienfuegos podrá regresar a México tras una negociación "diplomática" que lo sacará de la cárcel en Estados Unidos para ser investigado en México.

El Gobierno de Donald Trump retiró los cargos de lavado de dinero y narcotráfico por los que detuvo el 15 de octubre pasado al ex Secretario de la Defensa. Lo hizo al ponderar "sensibles" razones de política exterior que no detalló.

"Estados Unidos ha determinado que consideraciones de política exterior sensibles e importantes, tienen mayor peso que el interés del gobierno en mantener la persecución penal del acusado, bajo la totalidad de las circunstancias, y, por tanto, requiere desestimar el caso", expresó la Fiscalía estadounidense en su moción presentada ayer ante la jueza Carol Bagley Ammon.

Hoy miércoles, la jueza del caso en Brooklyn tomará una decisión al respecto pero las autoridades de ambos países dan como un hecho el retorno del militar a México.

Se desconoce si al ser entregado a México enfrentará un arresto o quedará en libertad.

La sorpresiva decisión fue anunciada ayer en un comunicado conjunto de Fiscal General de EU, William Barr, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz.

Según el comunicado, el desistimiento de la Fiscalía estadounidense es para que Cienfuegos "pueda ser investigado, y en su caso, procesado de acuerdo a las leyes mexicanas".

La Fiscalía mexicana abrió el 11 de noviembre una investigación contra el militar.

El Canciller Marcelo Ebrard hizo ayer una relatoría de los distintos contactos diplomáticos entre Washington y México tras la captura de Cienfuegos. Según el Secretario, se reclamó al Gobierno de Donald Trump no haber notificado previamente ni de la indagatoria ni de la detención del militar.

En su dicho, México ejerció un acto de soberanía ante Washington.

Tras los intercambios, el gobierno estadounidense compartió con México un expediente de 700 páginas que la Cancillería turnó al Fiscal Gertz para que abriera la carpeta y facilitara la indagatoria de Cienfuegos bajo leyes mexicanas

"Presentar cargos de tan alto perfil y luego, un mes después, aplazar el enjuiciamiento a un país donde hemos visto resultados muy dispares en términos de su sistema de justicia penal; es una sorpresa", cuestionó Jim Walden, ex Fiscal adjunto de EU en Brooklyn, según reportó The New York Times.

Además, el NYT advirtió que en México "será difícil enfrentarse a un alto General con enormes recursos y apoyo en un país con un frágil estado de derecho".

Por su parte Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, calificó como "desalentador" y "decepcionante" el anuncio.

"(Andrés Manuel) López Obrador ha estado muy subordinado a Donald Trump en asuntos de migración y ha dudado en felicitar a Joe Biden'', dijo Vigil a The Associated Press.

"Esto no es más que un regalo, un enorme regalo (de Trump)", aseguró.