Salvan consejeros en INE a 'corcholatas' de Morena

Ciudad de México.- Los consejeros electorales Rita López y Jorge Montaño, integrantes de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), salvaron a los aspirantes presidenciales de Morena de frenar sus recorridos proselitistas.

La Unidad Técnica de lo Contencioso del INE realizó 28 informes, basados en visitas sorpresa a los recorridos o asambleas públicas de las llamadas "corcholatas", y concluyó que existen pruebas para determinar que los seis contendientes podrían estar cometiendo actos anticipados de precampaña y campaña.

Los técnicos determinaron que la convergencia de diversos elementos como el discurso de los aspirantes, la propaganda utilitaria, las expresiones de los ciudadanos, entre otros, indican que se trata de una actividad proselitista, no partidista, como argumenta Morena.

"Esta circunstancia pone de manifiesto la posible estrategia partidista tendente a influir en la equidad de la contienda, a partir de eventos públicos en los que participaron activamente las personas denunciadas (con aspiraciones manifiestas para ocupar la precandidatura o candidatura al cargo de la Presidencia de la República), mediante mensajes y discursos cuyo contenido engloba y toca aspectos del próximo proceso electoral.

"Siendo que la normativa electoral establece fechas precisas para el inicio de ese tipo de actividades, lo que actualiza un posible riesgo o peligro inminente de que, a la postre, se continúe con la realización de eventos de iguales o similares características lo que podría tener un impacto en la equidad de la contienda de los procesos electorales locales y federales próximos a iniciar y, consecuentemente, generar una ventaja indebida en favor de Morena y de las personas que eventualmente sean sus candidatas", establecía el acuerdo propuesto a la Comisión de Quejas.

Por ello, se planteaba ordenar a Morena y a los aspirantes suspender sus recorridos y asambleas de manera inmediata.

La Comisión está integrada por tres consejeros, por lo que la medida cautelar no procedió por los votos en contra de López y Montaño. La presidente de dicho órgano interno, Claudia Zavala, votó a favor.

Aunque no podían votar, a la sesión acudieron tres consejeros más para visibilizar la urgencia de que de que el INE debe frenar posibles actos anticipados de precampaña y campaña, y no quedarse cruzados de brazos ante la "simulación".

La denuncia fue presentada por el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, quien anunció que impugnará la resolución.

López y Montaño argumentaron que la Unidad se tomó atribuciones que no le corresponden, como investigar el fondo de la denuncia, cuando eso lo tiene que hacer la Sala Especializada del Tribunal Electoral.

Además desacreditaron el trabajo de los técnicos del Instituto, afirmando que era apresurado, descontextualizado e incorrecto.

"Se está realizando un estudio genérico de la configuración proselitista, pero en estricto sentido este examen corresponde al fondo del asunto. El análisis no es el correcto y la Unidad Técnica se está metiendo a un análisis que le corresponde a la Sala Especizalizada", dijo López.

Ante el argumento de que no están siendo eventos dirigidos a la militancia sino a la población en general, y por tanto, sí tienen un impacto en el posicionamiento rumbo al 2024, la consejera oaxaqueña afirmó que Morena desde un inicio dijo que serían abiertos, no privados.

Mientras que Montaño aseguró que los técnicos del INE se ocuparon más por "descontextualizar" los eventos, que detallar lo que observaron, además de que prejuzgan y hacen interpretaciones. Incluso, planteó que ante la duda -de si están violando la ley-, lo mejor es absolver.

"No podemos descontextualizar nosotros, ni siquiera podemos subrayar con colores rojos porque estaríamos prejuzgando, eso es exclusivamente de la Sala Especializada", dijo.

Los otros cuatro consejeros coincidieron en que existen todos los elementos que se presentan en una precampaña o campaña, por lo que son actividades que pretenden pasar por encima de la ley.

Zavala aclaró que el 16 de junio emitieron una medida cautelar en la que exigieron que el comportamiento se ajustara a la norma electoral, pero no han cumplido, además, esa resolución se dio sobre hechos de realización futura, y la propuesta de acuerdo era sobre hechos.

Advirtió que el INE no puede obviar lo que está ante sus ojos, pues hasta el maestro de ceremonias de los eventos presentan a los aspirantes como "Presidente o Presidenta".

Recordó que el personal del Instituto consultó a los asistentes y estos van a respaldar una candidatura, no a un coordinador, se hacen propuestas, se habla del proceso 2024, se pide continuidad del partido en el Gobierno, se posicionan programas sociales, se reparte propaganda y se habla de una aspiración presidencial aunque no de manera expresa.

"Esos son elementos que no podemos obviar. Es clarísimo que no son actos partidistas sino actos proselitistas. Se deben parar esos eventos porque efectivamente las reglas que están en la ley, que fue lo que reiteramos en la medida cautelar (del 16 de junio), parece que no se están cumpliendo", dijo.

Frente al descredito al personal de la Unidad, la consejera Dania Ravel afirmó que no se requiere un análisis de fondo para ver que ser está ante "mensajes simulados", por lo que la medida cautelar debía aplicarse para no vulnerar el proceso 2024.

Mientras que Jaime Rivera, sin referirse a López y Montaño, aseguró que sus expresiones parecían más a las de defensores de los acusados que a la posición que debía tener un árbitro electoral.

"Estamos hablando de una actividad sistemática de presencia pública para influir en las preferencias electorales o ganar el favor de las personas que acuden", dijo el consejero, quien leyó qué son actos anticipados de precampaña y campaña, y afirmó que las asambleas morenistas son eso.

López exigió respetar sus posturas, pues aseguró que como un colegiado puede diferir de las opiniones de otros.