'Samuel va a ser tu gobernador 6 años, te guste o no'

Ciudad de México— A un día de la toma de protesta de Samuel García como gobernador, su esposa Mariana Rodríguez pidió a los ciudadanos apoyarlo... porque estará 6 años en el cargo les guste o no.

"Ya estamos por empezar, vamos a empezar con la mejor actitud y la mejor energía, acuérdense que si nos va bien a nosotros, le va bien a Nuevo León", dijo en una historia publicada en Instagram.

"Aunque no sean fans de Samuel ni míos, creo que ahorita es momento de unirnos todos. Va a ser tu gobernador 6 años, te guste o no te guste, entonces, no hay más que desearle buenas vibras".

García tendrá su evento protocolario de toma de protesta el domingo a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad, y posteriormente una cena privada en el Palacio de Gobierno.

Sin embargo, su periodo constitucional inicia oficialmente a las 00:00 horas del lunes 4 de octubre.

Rodríguez, quien no presidirá el DIF y tendrá una oficina propia para abordar temas sociales, comentó en su historia de Instagram que su esposo va a brillar.

"Creo que tiene todo para, literalmente, brillar", dijo.

"Tiene un equipo increíble, un Gabinete increíble, una preparación increíble, y bueno, confío en Dios, en sus planes, que nos puso en este momento aquí por algo, tan jóvenes, y este reto, pues, es enorme, pero es de todos".