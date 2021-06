Sancionará Hacienda uso de criptomonedas

Ciudad de México.- Las instituciones financieras que emitan u ofrezcan criptomonedas en el país serán acreedoras a infracciones y sanciones, advirtieron el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Un día después de que Ricardo Salinas Pliego dijo que Banco Azteca está en camino de aceptar el Bitcoin, las autoridades financieras aclararon que los activos virtuales no constituyen una moneda de curso legal en México, ni son divisas bajo la ley vigente.

"Las instituciones financieras que realicen y ofrezcan operaciones con los denominados 'activos virtuales' sin una autorización incurrirían en infracciones a la normativa y serán sujetos a las sanciones aplicables", advirtieron en un comunicado conjunto.

Dentro de la Ley Fintech se incluye un apartado para el uso de criptomonedas por parte de instituciones financieras, pero se aclara que es exclusivamente para operaciones internas y aprobadas por el Banco de México.

La regulación no prohíbe que personas físicas puedan comprar o acumular criptomonedas.

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, precisó las limitaciones.

"Las criptomonedas están prohibidas para su utilización en el sistema financiero Una moneda tiene tres características: unidad de medida, medio de cambio y reserva de valor.

"Y claramente no son reserva de valor. Las criptomonedas son activos especulativos por sus variaciones y no son medio de cambio porque un porcentaje muy alto está asociado a operaciones ilegales porque no hay trazabilidad", aseguró durante el Reporte de Seguimiento ante Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).