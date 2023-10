Saquean víveres en Acapulco

Acapulco, México.- Desesperadas por la falta de servicios y respuestas de las autoridades, decenas de personas saquearon una tienda de autoservicio Don Neto localizada en la Colonia Vocacional en Acapulco.

El saqueo se realiza frente a elementos del Ejército, quienes frente a la tienda realizan trabajos de limpieza sobre la vía y controlan el flujo de coches y camiones.

"Perdí todo, el huracán se llevó todo mi techo y el agua mojó mis muebles, no he comido desde ayer y no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos nada", indicó Guadalupe Cardona, habitante de la Colonia Genaro Vázquez.

La mujer, de 51 años, diminuta, requemada por el Sol, sacó de la tienda varios litros de aceite y bolsas de arroz.

"Siento que me voy a desmayar, había mucha gente adentro. Ya no hay nada de comida, todo se lo llevaron, sólo alcancé esto", dijo visiblemente exhausta con dificultades para respirar y bañada en sudor.

Esta mañana, vecinos de las Colonias como Nopalitos, Sector 6, Arboledas corrieron el rumor de que saquearían la tienda y bajaron a ver qué encontraban.

"Yo vivo en los condominios de Arboledas y ahí el agua alcanzó metro y medio y ahorita el lodo es de más de medio metro", indicó Alicia Márquez.