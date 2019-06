Saturan clínicas del IMSS

Ciudad de México.- La ocupación en unidades del IMSS llegó al 90 por ciento al cierre de 2018, la cual sobrepasa por 5 puntos el umbral para reducir el riesgo de infecciones nosocomiales.

En 2014, la ocupación en clínicas y hospitales era de 83 por ciento y ha ido en aumento debido a que la infraestructura médica no ha crecido al mismo ritmo que la derechohabiencia, reporta el estudio Realidad Financiera y Operativa IMSS 2019.

"Este indicador sobrepasa el umbral de 85 por ciento de ocupación, considerado un estándar que permite un nivel de atención adecuado para evitar saturación y reducir el riesgo de infecciones", plantea el análisis hecho por expertos en seguridad social.

El número de trabajadores del IMSS tampoco ha crecido al ritmo del aseguramiento. Entre 2012 y 2018 disminuyó al pasar de 19.96 a 17.52 por cada mil derechohabientes permanentes.

Los médicos familiares pasaron de 0.43 por cada mil asegurados a 0.35; las enfermeras de 2.53 a 2.20, y las camas censables de 0.82 a 0.68.

Un ejemplo de saturación es el Hospital General de Zona No. 2 de Irapuato, donde los enfermos esperan en los pasillos o acostados en el suelo por falta de camillas.

Algo similar sucede en el Hospital General de Zona 1A, en la Alcaldía Benito Juárez.

"Ahorita en Urgencias no nos damos abasto porque no hay quien nos supla los fines de semana y entre semana se nos juntan los pacientes", dijo una enfermera.

Rodolfo de la Torre, director de desarrollo social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, advirtió que el Sistema de Salud, y en particular el IMSS, ya está sobrecargado de tareas.

"Por ejemplo, si es un radiólogo el que está ausente y solamente hay un apoyo para esta actividad a ciertas horas, pues entonces sí se van a acumular las personas que requieran del servicio y se va a notar", ilustró.





Y deja Salud sin cubrir casi 37 mil vacantes

En medio de críticas por deficiencias en la prestación del servicio y presiones por el recorte de personal, el Sector Salud del Gobierno federal reportó 36 mil 691 plazas vacantes, la mayoría de ellas del IMSS.

Las plazas, que están contempladas en el Presupuesto 2019 y autorizadas por Hacienda son de confianza y de estructura; se trata de personal médico, operativo y administrativo.

En total, 37 instituciones de Salud reportaron para enero-marzo de 2019 a la Plataforma Nacional de Transparencia sus vacantes y el Seguro Social registró 29 mil 20 plazas.

Sin embargo, al ser consultado, el IMSS señaló que en su plantilla tiene a 28 mil 614 sustitutos, que son quienes suplen las ausencias del personal con plaza, el cual es contratado por 15 días máximo.