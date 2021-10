SCT otorga concesión a Sedena para operar Aeropuerto Felipe Ángeles por 50 años

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V., de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una concesión por 50 años para operar el aeropuerto del mismo nombre.

La Sedena publicó este viernes el título de la concesión en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se señala que los 50 años de la concesión comenzarán a aplicar desde el comienzo de las operaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual está previsto para marzo del año próximo. El permiso se podrá prorrogar de acuerdo con lo estipulado en la ley.

“La concesionaria (Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V), por sí misma o por conducto de terceros, prestará los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales de manera permanente, uniforme, regular y no discriminatoria, a todos los usuarios del aeropuerto, incluidos los concesionarios y los permisionarios del servicio de transporte aéreo regular nacional, no regular nacional, privado comercial y privado no comercial que así lo requieran”, indica el documento.

Esta empresa también será la responsable de que el aeropuerto Felipe Ángeles cuente con los servicios aeroportuarios y complementarios que se requieran según su clasificación, clave de referencia y categoría.

En cuanto a la regulación tarifaria en el aeropuerto Felipe Ángeles, la concesión obliga a la empresa beneficiada a cobrar las tarifas que le autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la participación de la SCT mientras conserve su carácter de empresa de participación estatal mayoritaria.

“Cuando la concesionaria deje de ser una empresa de participación estatal mayoritaria, aplicará las tarifas que correspondan en la prestación de los servicios, en los términos que se establecen en la Ley, el Reglamento y en esta concesión”, precisa el documento.

Mientras el permiso esté vigente, la empresa deberá permitir a las autoridades federales el acceso y uso gratuito de las instalaciones, áreas y locales que les hayan asignado dentro del aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, las propias autoridades deberán cubrir la conservación y mantenimiento de sus espacios, lo que implica el pago de agua, luz, teléfono, entre otras cosas.

Dentro de la concesión se señala que la empresa concesionaria podrá hacerse cargo de los servicios comerciales dentro del aeropuerto (restaurantes, publicidad, correo, casas de cambio, bancos y hoteles), ya sea gestionado por su cuenta o a partir de otra empresa que contrate.

La empresa podrá ceder a terceros, con previa autorización de la SCT, el cobro de los derechos respecto de la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios que confiere esta concesión.