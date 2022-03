Se acaban contratos, sin indemnizar: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que la reforma eléctrica será aprobada sin modificaciones, que pondrá fin a contratos leoninos y que su Gobierno no pagará ninguna indemnización a las empresas afectadas.

En conferencia matutina, el Mandatario se dijo dispuesto a negociar los términos de los contratos de autoabasto en manos del sector privado, pero hasta después de que la reforma sea aprobada en el Congreso.

-¿Se acabarían los contratos como están ahora?-, se le preguntó.

"Sí, sí, porque son leoninos, porque no puede ser que estas empresas por influyentismo tengan subsidio", acusó.

-¿No se pagarían a empresas por indemnizaciones o multas?

- "No, no, no, no, no, no", respondió.

El jueves, durante la instalación del Grupo de Amistad México-EU, el Embajador estadounidense Ken Salazar pidió a los legisladores respetar los contratos establecidos, ya que sin confianza no habrá inversión en el país.

En respuesta, AMLO advirtió que no defenderá a quienes incurrieron en actos de corrupción y pidió a EU asumir una postura similar.

"Acusan que va a haber sanciones y que se está violando el Tratado de Libre Comercio, nada de eso, estamos combatiendo la corrupción", aseguró.

Sin embargo, el cambio a la Ley de la Industria Eléctrica y una posterior aprobación de una reforma constitucional modifica las reglas de inversión, por lo que empresas que tienen inversiones en el sector eléctrico, que estén dentro de un tratado del cual forme parte México, pueden demandar al país.

Los arbitrajes podrían darse entre empresas instaladas en México contra el Gobierno mexicano, o de Estado a Estado.

En el T-MEC existe el anexo 14-B donde se habla sobre las expropiaciones indirectas, al que podría apelar un inversionista en caso de cambio de reglas.