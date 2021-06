Se adueña Loki de las pantallas

Ciudad de México.- Las últimas dos películas de Avengers, Infinity War y End Game, fueron muy dolorosas para sus fans, pues en ellas tuvieron que despedirse de personajes muy queridos, entre ellos Loki.

Tras el éxito de Wandavision y Falcon y el Soldado del Invierno en Disney+, Loki, que estrena este miércoles, apunta a ser uno de los títulos de la temporada.

"La razón por la que continúo haciendo este rol, es porque claramente significa mucho para tantos fans, y eso es increíblemente gratificante para mí".

Tom Hiddleston,actor

"Tuve que sacudirme un poco el pasado, porque esa escena final en Infinity War (donde Thanos mata a Loki) se sintió tan definitiva, un cierre idóneo para la historia de Loki.

"Pero también sabía que en Avengers: End Game, en una de las escenas, Loki recoge un Teseracto y desaparece. ¿Adónde va?, ¿a qué tiempo?, ¿cómo llega ahí? Me confirmaron que ése sería el punto de arranque de esta serie, lo que lo hace muy emocionante", compartió el protagonista Tom Hiddleston, en conferencia.

La producción, que estrenará cada uno de sus seis episodios los miércoles, explorará lo que sucede con el llamado "Dios del Engaño" después de ese cabo suelto.

"No lo sabíamos (que continuarían su historia) cuando grabamos Infinity War, pero sí cuando grabamos End Game. Pero de todo lo que significaría y hacia dónde iría específicamente, tampoco teníamos idea. Una de mis cosas favoritas fue que los fans salieron de End Game pensando que nos habíamos olvidamos de Loki y lo que había sucedido con él.

"Pero para ese momento ya sabíamos que vendría Disney+ y que tendría este show, y nos emocionó mucho tenerlos esperando", explicó Kevin Feige, productor ejecutivo de la serie y director de Marvel.

La producción dirigida por Kate Herron, y con Michael Waldron (Rick y Morty) como guionista principal, llevará a la versión alterna de Loki a la Time Varience Authority (TVA), una organización a cargo de mantener el control del tiempo y el espacio, monitoreando sus líneas alternas.

Ahí será reclutado para ayudar a arreglar la línea del tiempo que fue afectada al escabullirse, y cuyo problema amenaza con acabar con la existencia de la humanidad.

Todo ello conducirá al hijo adoptivo de Odín a un viaje a través del tiempo, navegando dentro de algunos sucesos de la historia, además de confrontarlo con un nuevo y poderoso enemigo.

"Ya desde antes era mi personaje favorito en este universo, y ahora que tendrá este elemento de poder viajar en el tiempo, las oportunidades para el caos y la diversión serán grandiosas", aseguró Waldron.

"Lo que amo de esta serie es que todo lo que le es familiar a Loki ya no está, Thor no está cerca, Asgard, los Avengers... y si quitas todo eso con lo que se había identificado en las últimas seis películas ¿qué queda de él? ¿Quién es él fuera de esto?", adelantó Hiddleston.

Además del regreso del entrañable villano, la nueva historia, que conectará con la próxima cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, traerá personajes en manos de actores como Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant

"No entendía bien todo lo que rodea este legado hasta esto, es una base de seguidores muy apasionada y Marvel está muy comprometido con seguir sorprendiéndolos, entonces realmente me tuve que adentrar en ello", compartió Wilson, quien dará vida al agente Mobius M. Mobius.

"Él (Mobius) es experto en Loki, sabe más de él que el propio Loki, entonces lo ayudé con algunas de las cosas que he aprendido en esta experiencia. Owen hacía preguntas muy profundas e inteligentes que me hicieron repensar aspectos del personaje", agregó Hiddleston.

