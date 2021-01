Se aislará Clouthier tras reunión con AMLO

Reforma

Ciudad de México.- La Secretaria de Economía Tatiana Clouthier informó que se quedará en casa y se hará una prueba, tras reunión con el Presidente López Obrador y empresarios.

"Me han preguntado los medios sobre nuestra reunión con el Presidente. Por responsabilidad, me quedaré unos días en casa y me haré prueba el día que el médico indica. Seguimos trabajando por la Patria. #FuerzaPresidente @lopezobrador_", informó en un tuit.

El equipo de comunicación de la dependencia refirió que Clouthier trabajará en aislamiento.

"La secretaria Clouthier estará trabajando en aislamiento los próximos días como medida de precaución", agregó el equipo de comunicación.

Ayer Clouthier escribió en su cuenta de Twitter que al concluir la llamada con Joe Biden, López Obrador estuvo presente en una reunión con un grupo de empresarios de Nuevo León, en la cual se platicó sobre los retos del empleo.