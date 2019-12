Se atrasa vacunación contra la influenza

Ciudad de México.- A dos meses de iniciada la temporada de influenza, la Secretaría de Salud reporta un atraso en la aplicación de la vacuna contra esta enfermedad, pues la cobertura va por debajo del 50 por ciento, indicó Jorge Alcocer Varela, titular de la dependencia.

Sin embargo, en el País se cuenta con abasto suficiente de biológicos contra la influenza, sostuvo tras inaugurar el Foro Nacional e Internacional por la Calidad en Salud en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

"Contar con la vacuna, no hay ninguna problema, está distribuida, no hay faltantes y, podríamos decir, hay hasta sobrantes. Hasta ahora, porque la gente no se ha vacunado en los niveles que debería ser. Hay cierto atraso, lo que nos lleva a seguir haciendo la promoción", reconoció el Secretario de Salud en entrevista con medios.

Alcocer Varela explicó que la cobertura varía por estado, pero en general está por debajo del 50 por ciento.

"Es variable en los estados, hay algunos que están mejor que otros. En general están abajo de lo esperado, por abajo del 50 por ciento", indicó.

No obstante, descartó que exista alguna situación de emergencia en lo que va de la temporada de influenza y, agregó, esperan que en diciembre se fortalezca la aplicación de las dosis.

"No hay ninguna situación de emergencia. Los servicios de salud están preparados para atender a los pacientes con influenza o con complicaciones por esta enfermedad", sostuvo.

Previamente, el Secretario de Salud inauguró el foro y expuso que se necesita virar el rumbo del barco de la salud.

"Es por ello por lo que, en vez de destinar recursos a aseguradoras, queremos que se fortalezca nuestro sistema nacional de salud con los recursos económicos y humanos necesarios", dijo.

Agregó que se requiere luchar por convertir el sistema de salud en un modelo universal en el que todos y todas gocen de las mismas oportunidades, independientemente del tipo de derechohabiencia, nivel socioeconómico y lugar de residencia.

En tanto, Cristian Morales Fuhrimann, representante de la OPS en México, afirmó que México cuenta con los recursos necesarios para mejorar la calidad de la atención médica, pero, advirtió, están mal repartidos.

Indicó que esta desigualdad se observa al comparar cómo varía el gasto per cápita en salud del IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex y del Seguro Popular, y cómo estas instituciones no ofrecen la misma calidad.

Asa Ebba Christina Laurell, Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, reiteró que buscan fortalecer el primer nivel de atención para que la gente pueda tener buenos servicios de salud cerca de su domicilio.

Durante la inauguración del foro, se entregó el Premio Nacional de Calidad en Salud; el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua; el Premio IMSS a la Competitividad 2019; el Premio ISSSTE a la Calidad de la Atención Médica 2019, y el Premio PEMEX a la Calidad de los Servicios de Salud.