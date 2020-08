Se baja Bertha Luján de contienda por Morena

Ciudad de México.- La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, informó que no participará en la encuesta que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) para elegir a la nueva dirigencia del partido.

En entrevista luego de la reunión extraordinaria del máximo órgano de dirección de Morena, indicó que optó por permanecer en el cargo que actualmente ocupa no sólo para cuidar ese espacio hasta que sea posible elegir a una dirigencia de acuerdo con los estatutos, sino para ser congruente en su rechazo a un mecanismo que considera antidemocrático.

"En el caso mío, siendo presidenta del Consejo Nacional, me parece que hay que cuidar ese espacio para continuar, hasta en tanto no tengamos la posibilidad de hacer un cambio de acuerdo con el estatuto, un cambio que nos permita la contingencia sanitaria que estamos enfrentando. Me parece muy importante quedarme con el encargo que tengo hasta en tanto no sea posible que podamos renovar las estructuras y entonces que lleguen los cambios también a ese nivel", señaló.

Luján reiteró que la sentencia del tribunal los obliga a violar sus propios estatutos, representa un preocupante antecedente para la vida interna de los partidos políticos e interfiere directamente en los derechos de las y los militantes.

Por ello, dijo, el Consejo Nacional rechazó la resolución del TEPJF que los obliga a renovar su dirigencia nacional mediante una encuesta, aunque se acordó que acatarán la medida.

Detalló que otros resolutivos fueron movilizar a la militancia de todo el País para denunciar la injerencia del tribunal y pedir a las bancadas de Morena en el Congreso que impulsen modificaciones legales para que sus resoluciones puedan ser revisadas por otras instituciones.

Asimismo, agregó, buscar la intervención de otras instancias, entre ellas el Consejo de la Judicatura Federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Vamos a ir a buscar el juicio político y la intervención de otras instancias como el Comité de Administración del tribunal, el mismo Consejo de la Judicatura, para poder dar la lucha en ese sentido. Asimismo, llamar a los grupos parlamentarios de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados federal para que impulsen iniciativas que realmente pongan un límite a esta acción ilegal por parte del tribunal", sostuvo.

Sobre la encuesta que deberá llevar a cabo el INE para cumplir con la resolución del tribunal, dijo que le plantearán que en su diseño tome en cuenta el padrón de 3 millones de militantes y simpatizantes, a fin de que dicho ejercicio tenga "cierta certeza y credibilidad".

Luján advirtió que estarán atentos de cada etapa del proceso y no descartó recurrir a los tribunales si en alguna de ellas no están de acuerdo en la conducción del instituto.

"Nos reservamos el derecho de inconformarnos, de impugnar la resolución del INE, el cual en Consejo General tiene que plantear cuáles son los lineamientos para la encuesta, porque el tribunal les dio 10 días para que lo presentara".

Destacan decisión

Legisladores de Morena, cercanos a Luján, aplaudieron la decisión de la aspirante a la dirigencia, con el argumento de que están siendo violentados los estatutos del partido y acusando intromisión del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Nuestra compañera Bertha Luján Uranga no será parte de los deshonrosos procedimientos del TEPJF e INE y nos acaba de manifestar en el Consejo Nacional que no irá a la encuesta para elegir dirigentes de Morena.

"Es una decisión congruente que admiro y respeto, porque lo más importante en nuestra lucha no son los cargos, sino la transformación del país. Agradece todo el apoyo que ha recibido de la militancia del partido", planteó el diputado federal guerrerense Rubén Cayetano García.

En el mismo sentido opinó la senadora capitalina Citlalli Hernández, quien calificó a Luján como una persona que "siempre ha sido voy y escucha a la militancia".

"La compañera Bertha Luján decidió seguir en el partido cuando inició el Gobierno; hoy, con nuestra institucionalidad en riesgo y los estatutos pisoteados, vuelve a asumir la postura de quedarse a resguardar el Consejo de Morena", planteó la legisladora.

La secretaria de Mujeres de Morena, Carol Arriaga, también destacó la decisión de Luján.

"Hoy en el Consejo Nacional Bertha Luján hizo pública su decisión de permanecer al frente del Consejo de Morena hasta concluir su encargo.

"No contenderá para la presidencia del Morena. Su cambio de postura beneficia al partido. Mi reconocimiento y respeto para ella", dijo Arriaga.