Se baja Colosio al descartarse alianza PAN-MC en NL

Reforma

Monterrey, NL.- Al descartarse una coalición entre PAN y Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Luis Donaldo Colosio dijo que se baja de la contienda interna por la Gubernatura y esperará a que su partido lance la convocatoria correspondiente para la Alcaldía de Monterrey.

"Ir por la Alcaldía sería un gran reto, el cual pudiéramos asumir en la contienda por nosotros estando solos. Para mí sería un gran gusto, así es", dijo.

"Yo manifesté mi postura desde hace semanas, desde las primeras veces que se acercaron conmigo a nivel nacional para invitarme a contender por la Gubernatura, yo manifesté que si no era por una alianza que nos permitiera construir más allá de lo electoral, un buen ejercicio de gobierno, entonces no tendría caso participar de parte de mi persona.

"Manifesté que debíamos de ver más allá del partido, más allá del proyecto personal de una sola persona y construir un proyecto de gobierno con base en la conjugación de diversos talentos, ahora que no se consolida, que no se nos permitió consolidar ese proyecto, entonces me voy a encabezar un proyecto en donde sí dependa de mi persona y donde sí podamos sumar esos talentos u esfuerzos por el bien de nuestra Ciudad".

Entonces, ¿es definitivo que iría por Monterrey?, se le cuestionó.

"Es mi intención que así sea", respondió, "sin embargo, tengo que esperar a que se dé la convocatoria".

¿Se baja entonces de la contienda por la Gubernatura?, se le insistió.

"La Gubernatura ya no, le voy a dar la vuelta a la página", contestó.

Colosio lamentó que no se hubiera logrado una coalición de partidos en Nuevo León y que Morena sí lo hubiera hecho, pues ello le da ventaja rumbo al 2021.

"Yo siempre, incluso desde antes de que se me invitara para contender, yo dejé claro que era necesario construir una alianza afín a los intereses del Estado de Nuevo León que nos permitiera hacerle frente no sólo a la cuestión electoral, sino a una construcción de un gobierno que dé resultados.

"En estos tiempos en donde tenemos tanta polarización política, lejos de dividir, estamos obligados a construir acuerdos que sumen... lamentablemente no se logró y ésto únicamente fortalece a la oposición y la posibilidad de que ésta triunfe".

MC lanzó la convocatoria a la Gubernatura, lo que implica que no habría coalición con ningún partido y que irán solos rumbo al 2021.