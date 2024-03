Se bajan por amenazas 12 aspirantes del PAN en Chiapas

Foto: Especial / Carlos Alberto Palomeque Archila, dirigente del PAN en Chiapas.

Al menos 12 aspirantes de la coalición Fuerza y Corazón por México, de las filas del PAN, se bajaron de la contienda tras recibir amenazas y señalamientos por parte de presuntos integrantes del crimen organizado.

Carlos Alberto Palomeque Archila, dirigente estatal del blanquiazul, explicó en entrevista que "los candidatos han dado las gracias diciendo que no hay condiciones".

Como consecuencia de esta situación, se reportó que los aspirantes también huyeron de sus municipios.

Por ello, el partido ha mapeado el estado, a fin de identificar lugares violentos, como resultado ha contabilizado de 10 a 12 municipios con focos rojos, principalmente en la Sierra de Chiapas.

"Y van apareciendo más (municipios). Volteas a ver y dices: 'y ahora, ¿a quién le toca?'"

"Hay que tener cuidado en eso y esperemos que las autoridades que están vigilando el proceso, pongan atención, ni se distraigan, ¡pónganse a trabajar en la seguridad de todos los chiapanecos!, no sólo de los candidatos", agregó en entrevista.

Luego de reunirse con integrantes de la Coalición Fuerza y Corazón por México, señalan que saben que hay problemas con los capacitadores electorales, que no les dejan transitar, que no les permiten pasar a los funcionarios de casillas, o funcionarios que ya no quieren volver a participar.

Por su parte, la Consejera Presidenta Provisional del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, dijo que desde octubre pasado, por Ley, instalaron la mesa de seguridad, mientras que el Instituto ha podido avanzar en la instalación de los consejos municipales.

"Las cosas en Chiapas no están bien, ni con los candidatos ni con los ciudadanos", agregó Ángel Yuing, candidato a diputado federal por la coalición, quien dijo que antes de su candidatura, fue amenazado por denunciar el feminicidio de su hija, Jade Guadalupe, quien murió al interior del INDEPORTE.

Aspirante llama a clero

Willy Ochoa, candidato tricolor al Senado, quien recién fue perseguido por un comando armado en el Municipio Villa Las Rosas, reveló que habló con la Iglesia evangélica y católica para que intervengan en caso de que lo secuestren o retengan.

"Tenemos mas confianza en las instituciones, aquí en Chiapas, en las instituciones eclesiásticas", lamentó, al tiempo que señaló que puso su denuncia ante la FGR, en Ciudad de México.