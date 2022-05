Se burla AMLO de Tren Tolteca propuesto por candidata hidalguense

Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló este miércoles de la propuesta realizada por la candidata de la alianza del PRI-PAN-PRD al Gobierno de Hidalgo, Carolina Viggiano, para construir el denominado Tren Tolteca.

Durante su conferencia matutina, el mandatario volvió a hablar sobre el proceso electoral hidalguense, a pesar de las restricciones legales que impiden la intervención de funcionarios públicos en los comicios.

Desde Palacio Nacional confió en que sus opositores, que ahora prometen la construcción de obras en campaña, dejen de criticar los proyectos de la 4T, como es el caso del Tren Maya.

"Que van a poner, si ganan, el Tren Tolteca (en Hidalgo). Cuando menos no van a estar en contra del Tren Maya en estos días", expresó entre carcajadas.

Ayer, la candidata de la Coalición Va por México anunció su Plan de Desarrollo Económico, que incluye la construcción del Tren Tolteca, una obra de 46 kilómetros, que contará con seis estaciones y que pretende conectar a la ciudad de Pachuca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Este día, el presidente confió en que sus expresiones públicas no sean sancionadas por las autoridades electorales, al considerar que solo se limita a responder las preguntas de los periodistas.

"No me pueden multar por estar hablando de esto de Hidalgo, porque tú me lo preguntaste y, además, te van a multar a ti o me vas a ayudar", dijo al reportero que lo cuestionó sobre temas relacionados con el sector energético.

Contra Moreira

En conferencia, el presidente también criticó la relación electoral que existe entre el PAN y coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien es esposo de Viggiano y, según los propios priistas, el operador electoral de su campaña.

López Obrador recordó que, en su momento, los panistas acusaron a Moreira y a su hermano Humberto de haber incurrido en actos de corrupción y excesivo endeudamiento en el Estado de Coahuila, donde ambos fueron Gobernadores.

"Ahí en Hidalgo hay algo sorprendente, es para refrescar la memoria ¿no? Yo le pregunto a los de Coahuila, que nos están escuchando ¿qué no eran los panistas los que acusaban de corrupción a los Moreira?", cuestionó.

"¿Qué los Moreira habían endeudado a Coahuila? Incluso lo denunciaron a Humberto Moreira, que llegó a ser presidente del PRI. Ahora resulta que en Hidalgo un Moreira, Rubén, aliado al PAN".

El 28 de abril, durante una reunión con legisladores del bloque oficial, López Obrador reveló que Rubén Moreira habría asegurado que tenía la intención de votar a favor de la reforma para nacionalizar la exploración, explotación y aprovechamiento del litio.

"Voy a hablar aquí de algo que me contó Sergio (Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados), llegó un legislador -eso me lo platicaste, pero como yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega-, me dijo que antes de ir a votar lo del litio llegó un alto dirigente del PRI le dijo: vamos a ir a favor y cambió de parecer", relató.

Acto seguido, los diputados gritaron: "nombres, nombres".

"El diputado Moreira. Pero imagínense que, en el supuesto que hubiesen ellos votado por el litio, pues no tendrían de qué preocuparse ahora si se les llama a traidores", soltó.

Tres días antes, el mandatario federal acusó a la candidata de la coalición Va por México el Gobierno de Hidalgo de oponerse al pago de pensión de los adultos mayores.

Desde la mañanera, sostuvo que la diputada federal con licencia está en contra de la entrega de ese programa, considerado como prioritario de su Administración.