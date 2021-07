Se complica abasto de medicamentos por aumento en demanda

Reforma

Ciudad de México.- La mayor compra de medicamentos por parte de los mexicanos en 2020 y 2021 ha puesto a prueba la capacidad de las farmacéuticas para responder a una demanda inusual que no logra ser cubierta por completo.

Durante los primeros cinco meses de 2020, las ventas en el país tuvieron un incremento anual de 4 por ciento y para 2021, el avance en los mismos meses ya se perfila de 13 por ciento.

De acuerdo con especialistas, esto ha estado dirigido por medicamentos que se venden sin receta médica, pues según la consultora IQVIA, la gente ha buscado tener en casa vitamínicos y antigripales, principalmente, como una forma de protegerse ante Covid-19.

Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), asegura que los laboratorios suelen tardar mucho en ajustarse a los cambios en la demanda, debido a que se requiere una gran planeación con operación multinacional.

A esto se suman carencias en las farmacias del sector público que causa- que algunos recurran a las privadas, sin embargo, hizo énfasis en que éste es sólo uno de tantos factores que han afectado, como la ruptura de cadenas de suministro.

"No se puede hacer un pedido de un mes a otro, se requieren de verdad varios meses de anticipación para hacer frente a un pedido y todavía más a los cambios abruptos de la demanda", insiste.

Los especialistas coinciden en que no se puede hablar aún de desabasto, pues se ha abastecido el producto aunque a un paso diferente.

"Hemos detectado que por ejemplo un distribuidor de medicamentos le vente todo su inventario o la mayor parte a una sola cadena de farmacias y deja descubiertas a las demás, no sabemos qué razones los llevan a ello, pero eso no quiere decir que no exista el medicamento en el País o que haya un desabasto generalizado.

"La gente percibe que no hay medicamento cuando no lo encuentra en su farmacia tradicional o cuando tiene que ir a varias farmacias y no lo encuentra, pero hasta ahora no podemos decir que hay un desabasto de medicamentos en el país porque no encontramos múltiples casos donde el abasto sea igual a cero", comentó Hugo Mejía Martínez, analista de Inteligencia de Negocios en IQVIA México.

Los investigadores de IQVIA detectaron que entre los medicamentos que más incentivaron las ventas en los meses recientes están 52 moléculas, agrupadas en siete segmentos, principalmente relacionados con vitaminas.

"Vemos que 23 de estas moléculas sí estaban relacionadas con el tratamiento de Covid-19, pero luego hay 13 moléculas de alta venta que no están relacionados con la enfermedad", agregó Mejía.

Abundó que se trata principalmente de antidepresivos.