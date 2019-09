Se confrontan diputados del PAN y Noroña

Ciudad de México.- El diputado Gerardo Fernández Noroña y la bancada del PAN se confrontaron este martes.

En tribuna, el petista acusó a la panista Annia Gómez de hacerle una señal grosera en la pasada sesión.

"La diputada Annia me enseñó sus problemas de artritis que tiene", ironizó Fernández Noroña.

Esta declaración ocasionó intercambio de palabras con los legisladores de Acción Nacional.

"Ahora tienen al cabeza hueca de Vicente Fox en sus filas, sólo les falta el comandante borolas, son corruptos, son cobardes, no aguantan el debate", señaló el petista.

"No tengo artritis, lo que tengo es valor y no le tengo miedo a usted", reviró Gómez.

Raúl Gracia, del grupo panista, reprochó al diputado del PT por apoyar las declaraciones de Pedro Salmerón sobre el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada.

"La violencia en ningún momento es justificable", lanzó el legislador de Oposición.

"Qué poca gallardía que se queje por una seña que no le agradó".