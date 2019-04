Se confrontan en Senado por Minatitlán

Ciudad de México.- La figura del Presidente Andrés Manuel López Obrador salió a relucir en la apertura de la sesión ordinaria de este martes en el Senado de la República, después que el Pleno guardara un minuto de silencio en memoria de las víctimas por el ataque armado en Minatitlán, Veracruz.

"Con su silencio fueron cómplices (con los criminales) 18 años. Es un odio que tienen hacia el Presidente. Ya basta, señores, pónganse a trabajar", espetó la morenista Lucía Trasviña dirigiéndose a la bancada del PAN, la que había reclamado se guardara un minuto de silencio.

La senadora panista Indira Rosales había abierto la discusión tras señalar que Veracruz estaba de luto con 2 mil 301 víctimas, número uno en feminicidios y secuestros, y con 14 muertos más por la matanza de Minatitlán.

"El Presidente no tiene con qué echar mano (para atacar la violencia). Todavía no tenemos leyes secundarias de la Guardia Nacional. No se vale lavarse la cara y las manos ante la realidad nacional", espetó Antares Vázquez, de Morena.

Luego que la panista Kenia López deplorara que el Senado no hubiese condenado la matanza, su correligionario Julen Rementería advirtió que la violencia no desaparecerá por el simple hecho de que los programas sociales maduren en su implementación, como lo ha argumentado el Presidente de la República.

"No se dediquen a limpiar la imagen del Presidente: si alguien ha polarizado es el Presidente", reviró Indira Rosales.

"Lo que México necesita es un Presidente que llame a la unidad", apremió la emecista Verónica Delgadillo.

Rubén Rocha, de Morena, fustigó la "maldita herencia" de los gobiernos panistas y priistas, aunque reconoció que la seguridad pública es corresponsabilidad de todos los órdenes.