Se contagian 100 de covid por ir a boda del año en Mexicali, BC

Mexicali, BC.- La boda del actor Armando Torrea y Laura Pérez fue causa del repunte de casos de Covid-19, en Mexicali, Baja California, informó el secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico.

A través de un comunicado, indicó que se han controlado la aperturas en los eventos sociales efectuados en salones-jardín; sin embargo, se aclaró:

"A los eventos sociales que no son así, que se realizan en domicilios privados, en lugares donde no se autoriza una apertura, sí hemos tenidos pacientes”.

El enlace matrimonial del actor Armando Torrea tuvo lugar el pasado 3 de octubre en un salón privado del fraccionamiento San Pedro Residencial, en la Zona Dorada de Mexicali.

"No hubo protocolos, no hubo filtro, no hubo nada ni pidieron autorización”, señaló el secretario de Salud estatal.

A través de videos que circulan en redes sociales se puede observar que se “violó” el protocolo sanitario en plena etapa de pandemia por Covid-19.

Se indicó que de los cerca 300 invitados a la boda entre Torrea y Pérez, al menos 100 presentan signos de contagio por el virus SARS-CoV2. Ante este panorama, el titular de Salud estatal adelantó que la Cofepris ya tomó cartas en el asunto.