Se deslinda 'Alito' de Rosario Robles

El nuevo dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se deslindó de la ex Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, presa en el Penal de Santa Martha Acatitla, y aclaró que no es militante del partido.

Ciudad de México.- "Nosotros estamos totalmente (a favor de) señalar de manera firme y clara cualquier acto de corrupción de cualquier militante del PRI, hacia adentro o hacia fuera, hoy hay imputaciones, hoy la señora Rosario Robles no es militante del PRI, para que lo tengan claro", refirió.

Moreno Cárdenas también afirmó que no defenderán ni al ex presidente Enrique Peña Nieto ni al ex candidato priista José Antonio Meade, a quien se ha pedido investigar en el caso que se le sigue a Robles.

"Nosotros no somos abogados de nadie ni vamos a defender a nadie, todo lo que esté apegado a los principios al derecho de la ley se tiene que respetar y quien haya cometido un delito se le tiene que sancionar", dijo el político que tomará el cargo el próximo domingo, quien también es acusado de corrupción por la construcción de una mansión en Campeche.

En conferencia de prensa tras recibir la constancia que lo acredita como ganador, junto con Carolina Viggiano, de la elección interna del domingo, Moreno negó las irregularidades en el proceso interno y lo calificó como histórico pues participaron 2 millones de militantes.

"Sólo un partido histórico como el PRI pudo haber realizado una jornada electoral como la que se realizó el domingo", sostuvo en el mismo auditorio de la sede nacional priista donde recibió su constancia.

"Alito" rechazó las evidencias de acarreo y relleno de urnas, pues dijo que correspondían a otras elecciones.

"La legitimidad es la mayor cantidad de votos que tuvimos", consideró.

El dirigente que relevará el domingo a Claudia Ruiz Massieu fue ovacionado incluso por dos batucadas y luego de recibir su constancia y de ofrecer una rueda de prensa salió a la explanada a dar un discurso.

"El PRI sabe ganar, el PRI sabe perder, pero lo que más sabe el PRI es levantarse, ponerse de pie y volver a ganar", dijo.