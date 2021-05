Se deslinda Cárdenas de frente de Muñoz Ledo

Ciudad de México.- El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó de la iniciativa de Porfirio Muñoz Ledo de crear un Frente Amplio en Defensa de la Constitución pues necesita conocer propuestas concretas y en este momento le falta información.

"Respecto a este llamado que parece se está haciendo para constituir un Frente, yo desde un principio dije que yo no estaba por ir en este momento en ningún Frente, entre otras razones, primero porque no conozco qué se está proponiendo, no conozco si se está en favor o no de los organismos autónomos, cuáles se pretende que se queden, cuáles se pretende que se vayan, en todo caso qué es lo que hay que modificar", dijo en conferencia al contestar una pregunta sobre el tema.

"Y a partir de propuestas concretas puede uno hacer, o podría yo hacer propuestas también, dar puntos de vista respecto de lo que me parezca adecuado o no me parezca adecuado, Pues así nada más a un "Vamos a hacer un Frente o vamos a esto", pues me parece que, en mi caso por lo menos, faltaría información para poder tomar una decisión".

En una conferencia a distancia de la organización Nosotrxs, de cuyo Consejo Asesor es presidente, Cárdenas expresó, sin embargo, su respeto a la iniciativa y a quienes la promueven, aunque sin mencionar ningún nombre.

"Lo que hagan otras personas, pues yo simplemente respeto sus puntos de vista, sus acciones y no me toca a mí necesariamente juzgarlas. Yo puedo, como digo, estar o no estar de acuerdo, me gusta o no me gusta , pero pues cada quien al dar un paso hacia adelante hacia un lado o hacia otro, pues está tomando su propio riesgo, sus propias decisiones, que en este caso, desde mi punto de vista, son respetables".

El impulsor junto con Muñoz Ledo de un Frente Democrático Nacional para las elecciones de 1988 del que fue candidato presidencial comentó sobre el "chapulineo" de los políticos mexicanos, esto es, del cambio de un partido a otro y más en tiempo de elecciones.

A pregunta expresa, dijo que habría que preguntarles a quienes lo hacen si cambiaron ellos o el partido en el que militaban.

"En relación a esto del reciclaje o del chapulineo , yo diría que a quienes habría que hacerles la pregunta es a los que se han movido de un partido a otro, esto es, cambió el programa o cambió la ideología del partido, o ellos cambiaron de ideología o ya no les gustó el programa del partido . Esta no es cuestión que uno pueda juzgar desde afuera", aseveró.

El ex presidente y fundador del PRD se refirió a su propia experiencia.

"Yo podría decirle que estuve en el PRI un tiempo y cuando sentí y sentimos --porque éste fue un movimiento colectivo-- que el partido perdía su línea de compromiso con la Revolución Mexicana, pues nos fuimos a otro lado", afirmó el también presidente de la asociación civil Fundación para la Democracia.

"Y cuando yo sentí que el Partido de la Revolución Democrática al que yo pertenecía ya no respondía a mis intereses, pues simplemente como ahora, me fui a mi casa y mantuve mi misma línea política y mi misma forma de pensar".