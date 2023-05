Se deslinda gobernadora de BC de delegado asesinado

Especial / Agencia Reforma / La gobernadora de Baja California en su conferencia matutina de este martes

Mexicali.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró desconocer por qué el delegado municipal de Ensenada, José Eduardo Orozco Gil, estaba con un presunto integrante del Cártel de Sinaloa apodado "El Trébol", cuando fueron asesinados en un ataque de un grupo rival.

En su conferencia mañanera, la mandataria estatal además aclaró que la designación de Orozco Gil como delegado fue municipal y no por parte del Gobierno del estado.

"En el tema del delegado municipal fue un nombramiento municipal, condeno los hechos, la pérdida de una vida siempre es lamentable, yo desconozco la razón por la cual el delegado se encontraba acompañando a estas personas", declaró la Gobernadora de extracción morenista.

"Hasta donde me ha informado la Mesa de Seguridad", refirió, "(El Trébol) puede pertenecer o pertenece supuestamente a un cártel".

Orozco Gil era operador político del Partido del Trabajo (PT) en Ensenada, desde 2021 era delegado municipal en San Antonio de las Minas, un poblado dentro del turístico valle de Guadalupe, y fue asesinado junto con otras nueve personas, entre ellas Alonso Arámbula Piña, alias "El Trébol", "Loncho" o "El Sonrics".

La tarde del 20 de mayo, 10 personas murieron y otras 10 resultaron lesionadas en un ataque armado de presuntos integrantes del Cártel de los Arellano Félix contra "El Trébol" en el poblado rural San Vicente, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Ensenada.

Arámbula participaba en el rally "Cachanillazo", conduciendo un vehículo, de los denominados razers, para avanzar en terrenos de difícil acceso.

Sobre una foto suya con un presunto narcotraficante de Tijuana, identificado como Emmanuel Everardo Serrano Salazar, "El Botas", la Gobernadora dijo que no conoce a la persona que asistió a uno de sus eventos de campaña en 2019.

"Estaba en un evento de campaña (a la Alcaldía de Mexicali), va mucha gente, yo cuando vi la foto me preocupé más por lo que iba a decir mi marido (el ex panista Carlos Torres Torres), por lo agarrada que me tenía el joven porque no sé quién es, nunca lo he vuelto a ver", aseguró.

Niega crisis; son "retos" en seguridad, asegura

A 19 meses del inicio de su Gobierno, Ávila refrendó el discurso que dio el primer día de su administración: que no está satisfecha con la seguridad en Baja California.

"Cuando yo llegué a la Gubernatura no existía una Secretaría de Seguridad Ciudadana, y los índices de los delitos de alto impacto estaban más elevados de lo que se encuentran hoy en día, no estamos satisfechos con los distintos resultados, reconocemos los grandes retos en los distintos Municipios", expuso.

La gobernadora consideró que las diferentes situaciones de inseguridad en diversos municipios del estado, entre ellos el enfrentamiento, no representan una crisis, sino retos.

"Más allá de hablar de crisis hablamos de retos importantes que tenemos en el Estado, y adecuar la estrategia en términos de los hechos recientes que se han vivido en los últimos días en Baja California y asumir esta responsabilidad", afirmó.

"Vamos a seguir reforzando, adecuar la estrategia para diversos territorios, llegaron 500 elementos de la Guardia Nacional y tenemos comunicación con el Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) con quien estaré mañana (24 de mayo) en reunión".