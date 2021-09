Se deslinda Mier de diputada ¡y dice que no la conoce!

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, se deslindó de la diputada local Sandra Cadena, detenida e investigada en Puebla por venta de armas.

Aunque hay imágenes del diputado con la legisladora durante la reciente campaña electoral, afirmó que no la conoce y que no es su amigo.

Dijo que al ligarlo con ella, como parte de su grupo político en la entidad, lo quieren afectar, que es parte de fuego amigo.

"Es una especulación, no tengo grupos políticos en la Cámara y menos en Puebla, en Puebla solo tengo un partido, que se llama Morena y he apoyado a todas y todos sus candidatos.

"Es seguramente fuego amigo, no me voy destapar, estén tranquilos, el que se destapa le da pulmonía, por si piensan que ando queriendo algo por mi tierra, no me destapo", afirmó Mier en la Cámara de Diputados.

Justificó que hay imágenes con Sandra Cadena porque durante la campaña se fotografió con cientos de personas, como fueron sus visitas a Jalisco, Sinaloa, Durango o Morelos.

Dijo que lo único que sabe sobre la diputada local suplente es que fue secretaria del Ayuntamiento de Tecamachalco.

"Es lo único que sé, no he tenido oportunidad jamás de platicar con ella.

"No hay ninguna relación, estuve en un mitin con ella, estuve en más de 300 mítines; les repito me tomé fotografías con todo el mundo, de repente me volví guapo y simpático, y querían fotos conmigo", dijo el legislador en tono de broma.

Aseguró que la legisladora no es su amiga.

"No me une ningún tipo de relación ni personal ni familiar ni conocimiento ni social. No tenía el gusto de conocerla y, además, no sé, porque no soy autoridad jurisdiccional, de su situación jurídica.

"No soy avestruz para agacharme ni esconderme, lo hago de frente", expresó al negar relación alguna con la detenida.

Agregó que cuando se trata de sus amigos, los defiende, aunque en ocasiones no comparta con ellos sus hábitos o costumbres.

"Un buen amigo no es media naranja, un buen amigo es eso, un amigo, los amigos están en las buenas y las malas, por eso los dichos que aprendí de mi abuelita, de que los amigos se conocen en la enfermedad y en la cárcel, pero en este caso no es mi amiga, no puedo decirlo, si lo fuera, lo diría de frente", reiteró.

Agregó que la demanda de fotos con él se debe al cargo que ahora tiene como coordinador parlamentario de Morena.

También señaló que, al asistir a mítines, es una forma de ayudar al partido.

En el caso de la legisladora de Morena, mencionó que lo importante es que no haya impunidad ni mantos protectores ni padrinos, amigos ni influyentismo.