Se deslinda tribunal tras ataque a mujer

Ciudad de México.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Tabasco se deslindó de responsabilidades por la mujer que fue atacada ayer al esperar una audiencia por violencia familiar en sus instalaciones en el Municipio de Centro.

Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del TSJ, aseguró que el personal del juzgado región 9 no tendrá sanciones por las 11 apuñaladas que Ana María "N" recibió por su ex pareja José Roberto "N".

"Se les revisan que no pasen con celulares ni con artículos que puedan ser utilizados en contra de la gente que están dentro de la sala, este hecho fue muy esporádico, nunca había acontecido en ningún juzgado del Estado de Tabasco", justificó.

"Este hombre evadió el registro de todas las personas que asisten a la sala de oralidad de la región 9", añadió a medios, "no se registró para entrar a la sala oral, no estaban en la sala oral, estaban en el pasillo, lamentablemente el hombre tenía el problema de una audiencia que se iban a celebrar".

El Magistrado previó que, tras este intento de feminicidio, van a presupuestarse arcos de seguridad y otros aparatos para identificar armas en las instalaciones.

Ayer, José Roberto "N", denunciado en la carpeta 646/2019 por violencia familiar, escondió un cuchillo dentro de una carpeta y aproximadamente atacó a su ex pareja antes de la audiencia intermedia.

El último reporte sobre la víctima es que, a las 18:57 horas del pasado jueves, culminó su cirugía en el Hospital Rovirosa, donde se le registraron afectaciones en órganos vitales, por lo que su recuperación es en terapia intensiva.