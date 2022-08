Se desmarca Aguirre de cónclave de caso Ayotzinapa

CDMX.- El ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, negó haber participado en un cónclave convocado por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam para construir la llamada "verdad histórica" del caso Ayotzinapa.

Incluso, manifestó que el Gobierno federal decidió no contar con la colaboración del Gobierno de Guerrero para dar con los normalistas de Ayotzinapa y hallar a los responsables de su desaparición.

"Nunca sostuve reunión alguna con el licenciado Jesús Murillo Karam para participar en la construcción de la supuesta 'verdad histórica', son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila.

"Vale la pena recordar que el señor Tomás Zerón, quien fungía como titular de la Agencia de Investigación Criminal, intentó involucrarme a toda costa como miembro de la delincuencia organizada, como consta en las declaraciones formuladas por el maestro Iñaky Blanco, ex Procurador del estado y el doctor Jesús Martínez Garnelo, Secretario de Gobierno durante mi administración", argumentó el ex Mandatario en sus redes sociales.

Recordó que su entonces Procurador Iñaki Blanco ha informado que todas las investigaciones y acciones emprendidas por la dependencia estatal en aquel momento se mantienen firmes y los detenidos continúan en la cárcel, además de que descartan haber cometido actos de tortura para obtener testimonios.

Destacó que en las 83 órdenes de aprehensión giradas por FGR se encuentran mandos militares y personal de tropa, autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, miembros de la agrupación criminal Guerreros Unidos, un grupo de policías estatales, así como policías municipales de Huitzuco, Iguala y Cocula

"Por otra parte, es de destacar que el informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, alude a 33 solicitudes de nuevas órdenes de aprehensión que clasifica en tres rubros: funcionarios federales, funcionarios municipales y miembros de la delincuencia organizada, no hay mención para funcionarios estatales.

"Por otro lado, en el informe por escrito de la Comisión de la Verdad, se establece que los obstáculos a la investigación provinieron de los jueces federales, las instituciones federales de ese momento, la PGR-FGR, la Sedena y el Cisen. Asimismo, se señala la participación de las policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco", destacó.

Sostuvo que la llamada "verdad histórica" fue "desechada porque fue fabricada. Hoy es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quienes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia", demandó el ex Mandatario.

Se dijo dispuesto a acudir ante las autoridades que lo requieran para explicar las actuaciones de su Gobierno durante y después de la agresión y desaparición de los estudiantes.

"Es menester informarles que a la conclusión del informe Ayotzinapa, tomé contacto con el licenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación para manifestarle una vez más mi disposición de seguir colaborando en este lamentable caso, hasta su conclusión.

"Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec, no me voy a esconder ni mucho menos. La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter. Todo lo demás son meras especulaciones", señaló.