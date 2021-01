Se despide Esteban Moctezuma de maestros mexicanos

Reforma

Ciudad de México.- Aunque aclaró que estaría todavía en el cargo unas semanas, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aprovechó el primer Consejo Técnico del año para emitir un mensaje de agradecimiento y despedida a los maestros.

En el evento en el que docentes afinarán detalles en vísperas de que este 11 de enero inicie el segundo periodo del ciclo escolar 2020-2021, Moctezuma agradeció su trabajo durante su gestión y la contingencia sanitaria.

"El Presidente Andrés Manuel López Obrador les envía a todas y todos ustedes un cordial saludo y me ha solicitado permanecer al frente de la Secretaría de Educación Pública hasta el día previo a que me vaya a Washington como Embajador de México ante los Estados Unidos de América", inició.

"Como ustedes seguramente ya saben, el proceso de beneplácito y de ratificación aquí en México por parte del Senado lleva tiempo, por lo que estoy muy contento de seguir en el sector educativo varias semanas más trabajando hombro con hombro con ustedes.

"Maestras y maestros, amigas y amigos. Ha sido un gran orgullo para mí trabajar durante estos dos años como titular de la Secretaría de Educación Pública federal, () sepan que el haber estado al frente de las maestras y los maestros de México y trabajando hombro con hombro de con ustedes me ha colmado de las mayores satisfacciones en mi trayectoria profesional y en mi sentimiento personal. Siempre llevaré en lo más profundo de mi corazón la inmensa satisfacción de haber visto al pueblo mexicano revalorar en su justa dimensión al magisterio nacional y se lo ganaron con su trabajo y su compromiso", agregó.

Entre los principales logros de su gestión, el Secretario resaltó la revalorización del magisterio y consideró que la que le precede en el cargo, la mexiquense Delfina Gómez Álvarez, continuará con el proyecto emprendido durante su gestión.

"Cuando inició este Gobierno, las maestras y maestros ocupaban el último lugar en el aprecio social entre 10 profesiones, hoy ocupan el primero. Esto se llama simple y llanamente ¡revalorización del magisterio! Muchas, muchas felicidades.

"Sé que bajo la dirección de quien será la nueva Secretaria de Educación Pública, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, se seguirá con el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana con la profunda convicción de que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, merecen una educación de excelencia, con equidad; los dos grandes pilares de la educación pública con las maestras y los maestros de México hasta la eternidad. Muy feliz año", les deseó.

Pide apoyo a estudiantes

El funcionario federal pidió a los docentes que el segundo periodo del presente ciclo escolar lo inicien tomando en cuenta las evaluaciones del primero para diseñar estrategias con el fin de ayudar a los alumnos en los aprendizajes esperados.

Moctezuma indicó que durante estos dos días de Consejo Escolar, que inician este jueves, también tengan presente los métodos de enseñanza adoptados durante la pandemia y los mejoren.

"Una de las prioridades es que ustedes analicen los resultados de las evaluaciones del primer periodo de este ciclo escolar 20-21, esto con el propósito de diseñar una estrategia que ayude a las alumnas y a los alumnos a consolidar los aprendizajes esperados y brindar apoyo diferenciado a quienes más lo requieran () darles a cada quien lo que necesita", solicitó.

"Por eso es que en esa tercera, como en la cuarta reuniones ordinarias de estos consejos técnicos escolares, se pondrá mucho énfasis no sólo en la evaluación, sino en la planificación para reforzar los aprendizajes. Algo muy importante a tener presente desde este momento es que cuando lleguemos no podemos dar las clases como antes. La Nueva Escuela Mexicana es mucho más que eso, porque la pandemia nos obligó a todos a cambiar y ante el reto para hacerlo y las carencias también que tenemos, hemos descubierto prácticas y experiencias nuevas y útiles que no debemos olvidar. No lo debemos de guardar en el cajón de la pandemia", agregó.

Estos días, informó, se mantendrá el énfasis en que las y los docentes respalden el rendimiento de sus estudiantes en lectura, producción de textos y cálculo mental, además tendrá como objetivo valorar las acciones establecidas en su programa escolar de mejora continua para tomar decisiones de acuerdo con las condiciones de aprendizaje de sus grupos.

Reiteró que el retorno a clases será sólo en semáforo verde, y será "seguro y prudente, sin titubeos, pero que también sin riesgos".

Recordó que cuando el semáforo esté en amarillo, se podrán abrir Centros de Aprendizaje Comunitario, también respaldados por la educación a distancia.